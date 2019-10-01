Опыт интеграции

Валентина Ватрак — директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона». Получила образование по специальностям «лингвистика и межкультурная коммуникация» в Воронежском государственном университете, «менеджмент» в Московском открытом университете, «международные отношения» в Дипломатической академии МИД России. Имеет сертификат профессионального коуча. Профессиональную карьеру начала с работы в администрации Воронежской области. Затем десять лет возглавляла направления управления персоналом и организационного развития в «Интегра», «ПрофМедиа», «СТС Логистикс», международной сети отелей AZIMUT. С 2014 по 2018 год работала в компании Rambler & Co. в должности директора по организационному развитию, а также занимала пост генерального директора «Рамблер Бизнес Солюшнс». Имеет опыт межкультурной интеграции (слияние нефтесервисных активов ТНК и BP) и создания объединенных центров обслуживания «ПрофМедиа» и Rambler & Co. В феврале 2018 года назначена на должность директора по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона».