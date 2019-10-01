Топ-100 директоров по персоналу (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Соломатина Вера Владимировна Директор по персоналу САП СНГ 2 Хабарова Полина Михайловна Заместитель генерального директора, HR-директор, директор по трансформации бизнеса КРОК 3 Кудрявцева Яна Валерьевна Директор по управлению персоналом IBS 4 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского» 5 Шалашилина Надежда Владимировна Директор по персоналу Группа компаний ЛАНИТ Бажанова Наталия Викторовна Директор по персоналу «Микрон» Казанцева Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по персоналу Группа «Кронштадт» Лысенко Степан Владимирович Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом «РТ Лабс» Коммерческие банки 1 Ермаков Глеб Валентинович Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом Банк ВТБ 2 Химаныч Владимир Олегович Управляющий директор, управление по работе с персоналом Райффайзенбанк 3 Чупина Юлия Германовна Старший вице-президент Сбербанк 4 Бородай Юлия Анатольевна Вице-президент, директор по персоналу Почта-банк 5 Исмагулов Марат Равильевич Руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-банк Вайсбанд Галина Михайловна Вице-президент по управлению персоналом Банк «Хоум Кредит» Капранова Дарья Николаевна Вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС-банк Логинова Елена Владимировна Старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом КБ «Ренессанс Кредит» Мосина Мария Валентиновна Директор по персоналу Росбанк Салихова Елена Искандеровна Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом Банк «Открытие» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Хазан Елена Вадимовна Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Машиностроение 1 Плетенецкая Наталья Александровна Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию Группа компаний «ЛокоТех» 2 Шишлакова Наталия Николаевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами «Трансмашхолдинг» Медиабизнес 1 Куянцева Эрика Эрнастовна Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинг» 2 Гаврилина Наталья Викторовна Директор по персоналу The Walt Disney Company CIS LLC 3 Солодова Евгения Александровна Директор дирекции по персоналу МИА «Россия сегодня» 4 Окмянская Ольга Юрьевна Заместитель исполнительного директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) 5 Камараули Марина Исаковна Заместитель генерального директора по организационному развитию «Аргументы и факты» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Ионова Наталья Леонидовна Вице-президент по персоналу ЕВРАЗ (Evraz Plc) 2 Белышев Андрей Юрьевич Директор по работе с персоналом «Северсталь Менеджмент» 3 Кийков Олег Вячеславович Директор по персоналу Магнитогорский металлургический комбинат 4 Николашина Светлана Леонидовна Руководитель департамента по управлению персоналом, член правления Объединенная металлургическая компания Многопрофильные холдинги 1 Забузов Александр Сергеевич Управляющий директор по работе с персоналом, ИТ и административной деятельности УК «Роснано» 2 Каипова Алевтина Анатолиевна Директор по персоналу «Волга Груп» 3 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию Управляющая компания группы «Новард» Онлайн-платформы 1 Львова Марина Алексеевна Директор по организационному развитию HeadHunter Профессиональные услуги 1 Савенкова Татьяна Павловна Директор отдела по работе с персоналом, СНГ EY 2 Волкова Людмила Владимировна Директор департамента по работе с персоналом «Делойт», СНГ 3 Абгарян Лусине Рубиковна Директор по персоналу «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» 4 Костылева Наталья Александровна Руководитель отдела персонала и коммуникаций GfK 5 Ваньчкова Татьяна Олеговна Заместитель генерального директора по корпоративному обучению Международная компания «Анкор» Ильичева Ирина Борисовна СОО Support Partners Флоренцева Ольга Станиславовна Директор департамента по работе с персоналом Dentsu Aegis Network Связь и телекоммуникации 1 Альбрехт Наталья Александровна Исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 2 Ватрак Валентина Игоревна Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» 3 Голяндрина Мария Николаевна Вице-президент по управлению персоналом МТС 4 Олейникова Татьяна Геннадьевна Директор по персоналу МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком») 5 Новикова Екатерина Юрьевна Директор по организационному развитию Группа компаний «Русские башни» Гурленов Андрей Владимирович Директор по управлению персоналом Московская городская телефонная сеть Кулначева Ирина Александровна Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Компания «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Мишечко Оксана Викторовна Директор по управлению персоналом Агрохолдинг «Степь» Сервис и производство потребительских товаров 1 Петрова Ирина Анатольевна Директор по персоналу по стране «Coca-Cola HBC Россия» 2 Рябова Надежда Николаевна Вице-президент по управлению персоналом Unilever 3 Белоглазова Ирина Валерьевна Вице-президент по персоналу Пивоваренная компания «Балтика» 4 Сидякина Виктория Васильевна Корпоративный директор по работе с персоналом, Россия и Евразия «Нестле Россия» 5 Блэзиг Яна Сергеевна Директор по персоналу «Heineken Россия» Орел Ольга Борисовна Директор по работе с персоналом AB InBev Efes Страхование 1 Лурье Елена Львовна Директор по персоналу «РЕСО-Гарантия» 2 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование» 3 Коровин Вадим Анатольевич Директор по персоналу «Ингосстрах» 4 Бейникова Елена Степановна Директор по персоналу и организационному развитию Страховая компания «Согласие» 5 Лаврентьев Дмитрий Александрович Директор по персоналу СК Росгосстрах Строительство 1 Чернуха Андрей Викторович Вице-президент—директор административного департамента «Галс-Девелопмент» 2 Балябина Марина Анатольевна Заместитель генерального директора по персоналу, организационному развитию и системе менеджмента качества ТЭК «Мосэнерго» 3 Носаков Иван Сергеевич Директор по персоналу и организационному развитию «Сити-XXI век» 4 Налимова Дарья Михайловна Директор по персоналу и административным вопросам Capital Group 5 Павленко Светлана Вячеславовна Директор по персоналу «Евроцемент груп» Торговля 1 Красноперова Татьяна Владимировна Директор по персоналу X5 Retail Group 2 Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по управлению персоналом «Детский мир» 3 Малеева Наталья Владимировна Директор по персоналу Группа «М.Видео-Эльдорадо» 4 Цуканова Елена Леонидовна Вице-президент по персоналу «Азбука вкуса» 5 Бояркова Вера Евгеньевна Директор по персоналу «Леруа Мерлен Восток» Колесникова Анна Викторовна Директор по персоналу «Концепт Груп» Одегова-Ширыбанова Светлана Владимировна Директор по персоналу формата гипермаркеты «Ашан Ритейл Россия» Попов Кирилл Анатольевич Вице-президент по персоналу «Связной» Успенская Екатерина Александровна Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Стешина Светлана Александровна Директор по персоналу Международный аэропорт Внуково 2 Иевлева Валерия Валерьевна Директор по управлению персоналом UCL Holding 3 Селянина Ольга Викторовна Директор по персоналу «Аэроэкспресс» 4 Ельнова Елена Федоровна Директор по персоналу СДЭК Фармацевтика 1 Глазкова Александра Сергеевна Вице-президент по HR, PR и административным вопросам BIOCAD 2 Кулаковский Андрей Константинович Директор департамента персонала «Нижфарм» (группа Stada) 3 Кадыкова Софья Эдвардовна Руководитель по персоналу Pfizer 4 Манцева Алина Борисовна Директор по персоналу «АстраЗенека» 5 Агеева Яна Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нанолек» Айвазова Марина Викторовна Вице-президент по управлению персоналом и административным вопросам «НоваМедика» Семенов Иван Александрович Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Группа компаний «Р-Фарм» Финансовый сектор 1 Миронова Марина Андреевна Директор по персоналу ИК «Велес Капитал» 2 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор УК «Альфа-Капитал» 3 Минкина Анастасия Витальевна Директор по работе с персоналом УК «Система Капитал» 4 Сосновская Юлия Семеновна Директор по персоналу Московская биржа 5 Урусова Татьяна Александровна Директор по персоналу «Альфа-Лизинг» Крылов Роман Николаевич Директор по персоналу Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» Химическая промышленность 1 Константинова Ирина Александровна Директор по персоналу «Уралкалий» 2 Бородич Дмитрий Сергеевич Директор по персоналу и социальной политике «Фосагро» Энергетика и топливный комплекс 1 Терентьева Татьяна Анатольевна Директор по персоналу Госкорпорация «Росатом» 2 Ожегина Наталья Климентьевна Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС 3 Сыромятников Дмитрий Борисович Заместитель генерального директора—директор по персоналу и администрации Сибирская угольная энергетическая компания 4 Грива Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам «Газпромнефть — региональные продажи» 5 Москаленко Анатолий Алексеевич Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ЛУКОЙЛ Логвин Максим Михайлович Руководитель блока управления персоналом и организационного развития «Интер РАО» Машков Денис Константинович Директор по персоналу и административным вопросам Группа компаний «Российские коммунальные системы»