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Топ-100 директоров по персоналу (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 6
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Соломатина Вера Владимировна Директор по персоналу САП СНГ
2 Хабарова Полина Михайловна Заместитель генерального директора, HR-директор, директор по трансформации бизнеса КРОК
3 Кудрявцева Яна Валерьевна Директор по управлению персоналом IBS
4 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского»
5 Шалашилина Надежда Владимировна Директор по персоналу Группа компаний ЛАНИТ
Бажанова Наталия Викторовна Директор по персоналу «Микрон»
Казанцева Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по персоналу Группа «Кронштадт»
Лысенко Степан Владимирович Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом «РТ Лабс»
Коммерческие банки
1 Ермаков Глеб Валентинович Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом Банк ВТБ
2 Химаныч Владимир Олегович Управляющий директор, управление по работе с персоналом Райффайзенбанк
3 Чупина Юлия Германовна Старший вице-президент Сбербанк
4 Бородай Юлия Анатольевна Вице-президент, директор по персоналу Почта-банк
5 Исмагулов Марат Равильевич Руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Альфа-банк
Вайсбанд Галина Михайловна Вице-президент по управлению персоналом Банк «Хоум Кредит»
Капранова Дарья Николаевна Вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом МТС-банк
Логинова Елена Владимировна Старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом КБ «Ренессанс Кредит»
Мосина Мария Валентиновна Директор по персоналу Росбанк
Салихова Елена Искандеровна Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом Банк «Открытие»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Хазан Елена Вадимовна Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group
Машиностроение
1 Плетенецкая Наталья Александровна Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию Группа компаний «ЛокоТех»
2 Шишлакова Наталия Николаевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами «Трансмашхолдинг»
Медиабизнес
1 Куянцева Эрика Эрнастовна Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинг»
2 Гаврилина Наталья Викторовна Директор по персоналу The Walt Disney Company CIS LLC
3 Солодова Евгения Александровна Директор дирекции по персоналу МИА «Россия сегодня»
4 Окмянская Ольга Юрьевна Заместитель исполнительного директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
5 Камараули Марина Исаковна Заместитель генерального директора по организационному развитию «Аргументы и факты»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Ионова Наталья Леонидовна Вице-президент по персоналу ЕВРАЗ (Evraz Plc)
2 Белышев Андрей Юрьевич Директор по работе с персоналом «Северсталь Менеджмент»
3 Кийков Олег Вячеславович Директор по персоналу Магнитогорский металлургический комбинат
4 Николашина Светлана Леонидовна Руководитель департамента по управлению персоналом, член правления Объединенная металлургическая компания
Многопрофильные холдинги
1 Забузов Александр Сергеевич Управляющий директор по работе с персоналом, ИТ и административной деятельности УК «Роснано»
2 Каипова Алевтина Анатолиевна Директор по персоналу «Волга Груп»
3 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию Управляющая компания группы «Новард»
Онлайн-платформы
1 Львова Марина Алексеевна Директор по организационному развитию HeadHunter
Профессиональные услуги
1 Савенкова Татьяна Павловна Директор отдела по работе с персоналом, СНГ EY
2 Волкова Людмила Владимировна Директор департамента по работе с персоналом «Делойт», СНГ
3 Абгарян Лусине Рубиковна Директор по персоналу «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
4 Костылева Наталья Александровна Руководитель отдела персонала и коммуникаций GfK
5 Ваньчкова Татьяна Олеговна Заместитель генерального директора по корпоративному обучению Международная компания «Анкор»
Ильичева Ирина Борисовна СОО Support Partners
Флоренцева Ольга Станиславовна Директор департамента по работе с персоналом Dentsu Aegis Network
Связь и телекоммуникации
1 Альбрехт Наталья Александровна Исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
2 Ватрак Валентина Игоревна Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон»
3 Голяндрина Мария Николаевна Вице-президент по управлению персоналом МТС
4 Олейникова Татьяна Геннадьевна Директор по персоналу МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком»)
5 Новикова Екатерина Юрьевна Директор по организационному развитию Группа компаний «Русские башни»
Гурленов Андрей Владимирович Директор по управлению персоналом Московская городская телефонная сеть
Кулначева Ирина Александровна Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Компания «ТрансТелеКом»
Сельское хозяйство
1 Мишечко Оксана Викторовна Директор по управлению персоналом Агрохолдинг «Степь»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Петрова Ирина Анатольевна Директор по персоналу по стране «Coca-Cola HBC Россия»
2 Рябова Надежда Николаевна Вице-президент по управлению персоналом Unilever
3 Белоглазова Ирина Валерьевна Вице-президент по персоналу Пивоваренная компания «Балтика»
4 Сидякина Виктория Васильевна Корпоративный директор по работе с персоналом, Россия и Евразия «Нестле Россия»
5 Блэзиг Яна Сергеевна Директор по персоналу «Heineken Россия»
Орел Ольга Борисовна Директор по работе с персоналом AB InBev Efes
Страхование
1 Лурье Елена Львовна Директор по персоналу «РЕСО-Гарантия»
2 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование»
3 Коровин Вадим Анатольевич Директор по персоналу «Ингосстрах»
4 Бейникова Елена Степановна Директор по персоналу и организационному развитию Страховая компания «Согласие»
5 Лаврентьев Дмитрий Александрович Директор по персоналу СК Росгосстрах
Строительство
1 Чернуха Андрей Викторович Вице-президент—директор административного департамента «Галс-Девелопмент»
2 Балябина Марина Анатольевна Заместитель генерального директора по персоналу, организационному развитию и системе менеджмента качества ТЭК «Мосэнерго»
3 Носаков Иван Сергеевич Директор по персоналу и организационному развитию «Сити-XXI век»
4 Налимова Дарья Михайловна Директор по персоналу и административным вопросам Capital Group
5 Павленко Светлана Вячеславовна Директор по персоналу «Евроцемент груп»
Торговля
1 Красноперова Татьяна Владимировна Директор по персоналу X5 Retail Group
2 Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по управлению персоналом «Детский мир»
3 Малеева Наталья Владимировна Директор по персоналу Группа «М.Видео-Эльдорадо»
4 Цуканова Елена Леонидовна Вице-президент по персоналу «Азбука вкуса»
5 Бояркова Вера Евгеньевна Директор по персоналу «Леруа Мерлен Восток»
Колесникова Анна Викторовна Директор по персоналу «Концепт Груп»
Одегова-Ширыбанова Светлана Владимировна Директор по персоналу формата гипермаркеты «Ашан Ритейл Россия»
Попов Кирилл Анатольевич Вице-президент по персоналу «Связной»
Успенская Екатерина Александровна Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию Аптечная сеть 36,6
Транспорт
1 Стешина Светлана Александровна Директор по персоналу Международный аэропорт Внуково
2 Иевлева Валерия Валерьевна Директор по управлению персоналом UCL Holding
3 Селянина Ольга Викторовна Директор по персоналу «Аэроэкспресс»
4 Ельнова Елена Федоровна Директор по персоналу СДЭК
Фармацевтика
1 Глазкова Александра Сергеевна Вице-президент по HR, PR и административным вопросам BIOCAD
2 Кулаковский Андрей Константинович Директор департамента персонала «Нижфарм» (группа Stada)
3 Кадыкова Софья Эдвардовна Руководитель по персоналу Pfizer
4 Манцева Алина Борисовна Директор по персоналу «АстраЗенека»
5 Агеева Яна Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нанолек»
Айвазова Марина Викторовна Вице-президент по управлению персоналом и административным вопросам «НоваМедика»
Семенов Иван Александрович Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию Группа компаний «Р-Фарм»
Финансовый сектор
1 Миронова Марина Андреевна Директор по персоналу ИК «Велес Капитал»
2 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор УК «Альфа-Капитал»
3 Минкина Анастасия Витальевна Директор по работе с персоналом УК «Система Капитал»
4 Сосновская Юлия Семеновна Директор по персоналу Московская биржа
5 Урусова Татьяна Александровна Директор по персоналу «Альфа-Лизинг»
Крылов Роман Николаевич Директор по персоналу Негосударственный пенсионный фонд «Открытие»
Химическая промышленность
1 Константинова Ирина Александровна Директор по персоналу «Уралкалий»
2 Бородич Дмитрий Сергеевич Директор по персоналу и социальной политике «Фосагро»
Энергетика и топливный комплекс
1 Терентьева Татьяна Анатольевна Директор по персоналу Госкорпорация «Росатом»
2 Ожегина Наталья Климентьевна Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС
3 Сыромятников Дмитрий Борисович Заместитель генерального директора—директор по персоналу и администрации Сибирская угольная энергетическая компания
4 Грива Евгений Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам «Газпромнефть — региональные продажи»
5 Москаленко Анатолий Алексеевич Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ЛУКОЙЛ
Логвин Максим Михайлович Руководитель блока управления персоналом и организационного развития «Интер РАО»
Машков Денис Константинович Директор по персоналу и административным вопросам Группа компаний «Российские коммунальные системы»
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Топ-50 ИТ-директоров (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского»
2 Цимбалистый Игорь Богданович ИТ-директор IBS
3 Филатов Александр Михайлович Директор по ИТ Группа компаний ЛАНИТ
4 Адрианов Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям «Микрон»
Коммерческие банки
1 Поляков Сергей Олегович Директор по информационным технологиям Альфа-банк
2 Русанов Сергей Георгиевич Руководитель IT-блока Банк «Открытие»
3 Смирнова-Крелль Оксана Михайловна Вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-банк
4 Сотин Денис Владимирович Директор по информационным технологиям Росбанк
5 Рафаловский Давид Исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Вахнин Павел Анатольевич Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group
Машиностроение
1 Сенчугова Инна Александровна Директор ИТ «РЭП Холдинг»
2 Марковский Роман Викторович Директор департамента ИТ «Гражданские самолеты Сухого»
3 Ушаков Анатолий Анатольевич Директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинг»
4 Строков Олег Валерьевич Директор IT «Автотор Холдинг Менеджмент»
Медиабизнес
1 Лаба Роман Мирославович Заместитель генерального директора, руководитель проекта СПАРК Международная информационная группа «Интерфакс»
2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор (IT-блок) МИА «Россия сегодня»
3 Герасимов Василий Викторович Директор технического департамента «ГПМ Радио»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Дунаев Сергей Вадимович CIO «Северсталь Менеджмент»
2 Натрусов Артем Владимирович Вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ (Evraz Plc)
3 Дьяченко Валерий Васильевич Директор управления информационных технологий «Мечел»
Многопрофильные холдинги
1 Лобанов Максим Владимирович Директор по информационным технологиям УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Береговский Геннадий Аркадьевич Директор по информационным технологиям HeadHunter
2 Шевенков Алексей Алексеевич Технический директор «Яндекс.Маркет»
Профессиональные услуги
1 Корнилов Алексей Дмитриевич Руководитель отдела технологий IMHO
Связь и телекоммуникации
1 Ушацкий Андрей Эдуардович Вице-президент по технике и информационным технологиям МТС
2 Шкоп Мартин Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Емельченков Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почта России»
4 Мозжегоров Дмитрий Васильевич Директор дирекции информационных технологий «НТВ-Плюс»
5 Трохин Александр Вячеславович Директор по технике и информационным технологиям, заместитель генерального директора Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово»
2 Ткаченко Сергей Петрович Директор по ИТ Агрохолдинг «Степь»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Эпштейн Герман Владимирович Вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика»
2 Близгарев Юрий Валерьевич Руководитель отдела информационных технологий Unilever
3 Пасынков Владимир Анатольевич Директор по информационным технологиям Группа компаний «Медси»
Страхование
1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование»
2 Клепиков Алексей Сергеевич Директор по информационным технологиям «Ингосстрах»
3 Агапова* Светлана Михайловна Директор департамента страховых и информационных технологий СК «ВТБ Страхование»
4 Набоков Владислав Николаевич Начальник управления страховых и информационных технологий «ВТБ Страхование жизни»
Торговля
1 Сергеев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям Группа «М.Видео-Эльдорадо»
2 Орлов Анатолий Алексеевич Технический директор Ozon
3 Мельников Евгений Викторович Директор по информационным технологиям и защите информации «Магнит»
Транспорт
1 Богданов Кирилл Игоревич Заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлот»
2 Головатый Артем Юрьевич Директор по информационным технологиям UCL Holding
Финансовый сектор
1 Щеглов Дмитрий Викторович Управляющий директор по операционной деятельности Московская биржа
2 Хапаев Андрей Александрович Начальник департамента информационных технологий ИК «Велес Капитал»
Химическая промышленность
1 Алифанов Кирилл Андреевич Директор по ИТ «Уралкалий»
2 Савкин Владимир Васильевич Директор, информационные технологии и бизнес-информация «СИБУР Холдинг»
Энергетика и топливный комплекс
1 Антонов Александр Викторович Директор по информационным технологиям «Т Плюс»
2 Алтухов Дмитрий Юрьевич Руководитель блока информационных технологий «Интер РАО»
3 Горбачев Юрий Владимирович Директор по ИТ и организационному развитию БЭСК
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Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Коваль Ирина Юрьевна Директор по закупкам и логистике IBS
2 Старков Дмитрий Сергеевич Директор по закупкам и логистике «Микрон»
3 Карабанов Александр Сергеевич Директор по логистике ГК АТОЛ
Машиностроение
1 Перминов Максим Васильевич Директор по логистике «Автотор Холдинг Менеджмент»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Батехин Сергей Леонидович Старший вице-президент—руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникель»
2 Коваленко Мария Анатольевна Директор по снабжению УК «Металлоинвест»
3 Кравченко Павел Анатольевич Начальник управления логистики Магнитогорский металлургический комбинат
4 Аненков Михаил Анатольевич Заместитель генерального директора по логистике Трубная металлургическая компания
5 Сахно Дмитрий Викторович Директор по продажам сырья, закупкам и логистике «Северсталь Менеджмент»
Лебедев Алексей Викторович Генеральный директор УК «Мечел-Транс» «Мечел»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Елецких Илья Владимирович Директор по логистике по стране «Coca-Cola HBC Россия»
2 Войтиков Константин Николаевич Вице-президент по производству и поставкам Unilever
3 Ступин Родион Сергеевич Операционный директор Группа компаний «Медси»
Связь и телекоммуникации
1 Шоржин Валерий Викторович Вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС
2 Петров Алексей Владимирович Директор по снабжению «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Блинов* Артем Георгиевич Директор по закупкам и административным вопросам Московская городская телефонная сеть
Торговля
1 Дементьева Ирина Петровна Директор по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой Группа «М.Видео-Эльдорадо»
2 Шульга Денис Анатольевич Директор по логистике Торговая сеть «Перекресток»
3 Эмрот Вера Александровна Директор по логистике и цепям поставок «Ашан Ритейл Россия»
4 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок и эксплуатации «Дикси»
5 Павлович Андрей Игоревич Директор цепи поставок Ozon
Транспорт
1 Давидян Ирина Евгеньевна Директор по логистике UCL Holding
Химическая промышленность
1 Ковшов Всеволод Владимирович Директор «Уралхим-Транс» ОХК «Уралхим»
Энергетика и топливный комплекс
1 Илатовский Денис Викторович Директор по логистике Сибирская угольная энергетическая компания
2 Пискунов Анатолий Николаевич Директор по закупкам и логистике Башкирская электросетевая компания
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Топ-50 директоров по отношениям с органами власти (по отраслям)

ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Жунич Марина Алексеевна Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия»
2 Вершинин Глеб Альбертович Директор по GR САП СНГ
3 Гудым Денис Анатольевич Директор по связям с правительственными организациями в России и странах СНГ Корпорация Intel
Коммерческие банки
1 Сенин Владимир Борисович Заместитель председателя правления по связям с органами государственной власти Альфа-банк
2 Златкис Белла Ильинична Заместитель председателя правления Сбербанк
3 Заболоцкий Георгий Владимирович Президент Росбанк
4 Яценко Владимир Петрович Вице-президент по GR Почта-банк
5 Левин Дмитрий Олегович Заместитель президента— председателя правления банка Банк «Открытие»
Машиностроение
1 Матасов Михаил Владимирович Заместитель генерального директора КамАЗ
2 Леденев Артем Игоревич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинг»
3 Безруков Дмитрий Александрович Директор по внешним связям Объединенная авиастроительная корпорация
Медиабизнес
1 Карманов Роман Владимирович Заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда»
2 Соколов Андрей Геннадьевич Заместитель генерального директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Дронова Мария Михайловна Директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗ (Evraz Plc)
2 Бугров Андрей Евгеньевич Старший вице-президент «Норникель»
3 Леонов Андрей Владимирович Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти «Северсталь Менеджмент»
4 Тригубко Виктор Александрович Старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами «Мечел»
5 Ратникова Галина Андреевна Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности УК «Промышленно-металлургический холдинг»
Многопрофильные холдинги
1 Пилипенко Андрей Владимирович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «АФК Система»
2 Криницкий Дмитрий Владимирович Старший управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Глущенко Артем Николаевич Директор по отношениям с органами власти «Яндекс.Маркет»
2 Петраков Антон Анатольевич Директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами «Яндекс.Такси»
Профессиональные услуги
1 Бородюк Светлана Владимировна Руководитель группы стратегических проектов, СНГ, старший менеджер EY
Связь и телекоммуникации
1 Рего Андрей Викторович Директор департамента управления регуляторными рисками МТС
2 Якушев Михаил Владимирович Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
Сельское хозяйство
1 Журавский Денис Владимирович GR-директор «Сингента»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Слипченко Сергей Викторович Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России и Беларуси Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
2 Глушков Сергей Михайлович Вице-президент по корпоративным отношениям «PepsiCo Россия»
3 Максимов Александр Юрьевич Директор по взаимодействию с органами власти «Марс»
4 Федорова Ирина Александровна Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика»
5 Чистяков Константин Вячеславович Директор по развитию Группа компаний «Медси»
Брижицкий Артем Анатольевич Руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever
Головатчик Юрий Александрович Директор по корпоративным вопросам и отношениям с государственными органами «Мон`дэлис Русь»
Жигулин Виталий Викторович Директор департамента по взаимодействию с государственными органами «Coca-Cola HBC Россия»
Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Москва-Макдоналдс»
Страхование
1 Соломатин Илья Петрович Заместитель генерального директора по внешним связям «Ингосстрах»
2 Артамонов Алексей Игоревич Директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование»
3 Милованов Максим Викторович Директор по работе с государственным сектором Страховая группа «Согаз»
Торговля
1 Калимуллин Тагир Равилович GR-директор Группа «М.Видео-Эльдорадо»
Транспорт
1 Маркова Елена Валерьевна Начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти Первая грузовая компания
2 Мосягин Егор Александрович Руководитель направления по взаимодействию с регуляторами UCL Holding
Фармацевтика
1 Глушков Иван Анатольевич Директор департамента внешних связей «Нижфарм» (группа Stada)
2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD
3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям в России и странах ЕАЭС Фармацевтическая компания «Сервье»
Финансовый сектор
1 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Химическая промышленность
1 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами «СИБУР Холдинг»
2 Федоров Валерий Иванович Заместитель генерального директора «ФосАгро»
3 Калинский Олег Игоревич Директор по отношениям с органами власти «Уралкалий»
Энергетика и топливный комплекс
1 Григорьев Сергей Александрович Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям Сибирская угольная энергетическая компания
2 Беленький Арсений Сергеевич Директор департамента по взаимодействию с органами власти «Квадра»
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