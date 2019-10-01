Топ-100 директоров по персоналу (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Соломатина Вера Владимировна
|Директор по персоналу
|САП СНГ
|2
|Хабарова Полина Михайловна
|Заместитель генерального директора, HR-директор, директор по трансформации бизнеса
|КРОК
|3
|Кудрявцева Яна Валерьевна
|Директор по управлению персоналом
|IBS
|4
|Алексеева Марина Михайловна
|Директор по работе с персоналом
|«Лаборатория Касперского»
|5
|Шалашилина Надежда Владимировна
|Директор по персоналу
|Группа компаний ЛАНИТ
|
|Бажанова Наталия Викторовна
|Директор по персоналу
|«Микрон»
|
|Казанцева Ирина Николаевна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|Группа «Кронштадт»
|
|Лысенко Степан Владимирович
|Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
|«РТ Лабс»
|Коммерческие банки
|1
|Ермаков Глеб Валентинович
|Старший вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом
|Банк ВТБ
|2
|Химаныч Владимир Олегович
|Управляющий директор, управление по работе с персоналом
|Райффайзенбанк
|3
|Чупина Юлия Германовна
|Старший вице-президент
|Сбербанк
|4
|Бородай Юлия Анатольевна
|Вице-президент, директор по персоналу
|Почта-банк
|5
|Исмагулов Марат Равильевич
|Руководитель департамента по управлению человеческим капиталом
|Альфа-банк
|
|Вайсбанд Галина Михайловна
|Вице-президент по управлению персоналом
|Банк «Хоум Кредит»
|
|Капранова Дарья Николаевна
|Вице-президент, руководитель департамента по работе с персоналом
|МТС-банк
|
|Логинова Елена Владимировна
|Старший вице-президент, директор департамента по работе с персоналом
|КБ «Ренессанс Кредит»
|
|Мосина Мария Валентиновна
|Директор по персоналу
|Росбанк
|
|Салихова Елена Искандеровна
|Старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом
|Банк «Открытие»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Хазан Елена Вадимовна
|Вице-президент по управлению персоналом
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Плетенецкая Наталья Александровна
|Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию
|Группа компаний «ЛокоТех»
|2
|Шишлакова Наталия Николаевна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами
|«Трансмашхолдинг»
|Медиабизнес
|1
|Куянцева Эрика Эрнастовна
|Директор по персоналу
|«Газпром-Медиа Холдинг»
|2
|Гаврилина Наталья Викторовна
|Директор по персоналу
|The Walt Disney Company CIS LLC
|3
|Солодова Евгения Александровна
|Директор дирекции по персоналу
|МИА «Россия сегодня»
|4
|Окмянская Ольга Юрьевна
|Заместитель исполнительного директора
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|5
|Камараули Марина Исаковна
|Заместитель генерального директора по организационному развитию
|«Аргументы и факты»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Ионова Наталья Леонидовна
|Вице-президент по персоналу
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|2
|Белышев Андрей Юрьевич
|Директор по работе с персоналом
|«Северсталь Менеджмент»
|3
|Кийков Олег Вячеславович
|Директор по персоналу
|Магнитогорский металлургический комбинат
|4
|Николашина Светлана Леонидовна
|Руководитель департамента по управлению персоналом, член правления
|Объединенная металлургическая компания
|Многопрофильные холдинги
|1
|Забузов Александр Сергеевич
|Управляющий директор по работе с персоналом, ИТ и административной деятельности
|УК «Роснано»
|2
|Каипова Алевтина Анатолиевна
|Директор по персоналу
|«Волга Груп»
|3
|Сыс Наталия Александровна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Управляющая компания группы «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Львова Марина Алексеевна
|Директор по организационному развитию
|HeadHunter
|Профессиональные услуги
|1
|Савенкова Татьяна Павловна
|Директор отдела по работе с персоналом, СНГ
|EY
|2
|Волкова Людмила Владимировна
|Директор департамента по работе с персоналом
|«Делойт», СНГ
|3
|Абгарян Лусине Рубиковна
|Директор по персоналу
|«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
|4
|Костылева Наталья Александровна
|Руководитель отдела персонала и коммуникаций
|GfK
|5
|Ваньчкова Татьяна Олеговна
|Заместитель генерального директора по корпоративному обучению
|Международная компания «Анкор»
|
|Ильичева Ирина Борисовна
|СОО
|Support Partners
|
|Флоренцева Ольга Станиславовна
|Директор департамента по работе с персоналом
|Dentsu Aegis Network
|Связь и телекоммуникации
|1
|Альбрехт Наталья Александровна
|Исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|2
|Ватрак Валентина Игоревна
|Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом
|«МегаФон»
|3
|Голяндрина Мария Николаевна
|Вице-президент по управлению персоналом
|МТС
|4
|Олейникова Татьяна Геннадьевна
|Директор по персоналу
|МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком»)
|5
|Новикова Екатерина Юрьевна
|Директор по организационному развитию
|Группа компаний «Русские башни»
|
|Гурленов Андрей Владимирович
|Директор по управлению персоналом
|Московская городская телефонная сеть
|
|Кулначева Ирина Александровна
|Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
|Компания «ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|1
|Мишечко Оксана Викторовна
|Директор по управлению персоналом
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Петрова Ирина Анатольевна
|Директор по персоналу по стране
|«Coca-Cola HBC Россия»
|2
|Рябова Надежда Николаевна
|Вице-президент по управлению персоналом
|Unilever
|3
|Белоглазова Ирина Валерьевна
|Вице-президент по персоналу
|Пивоваренная компания «Балтика»
|4
|Сидякина Виктория Васильевна
|Корпоративный директор по работе с персоналом, Россия и Евразия
|«Нестле Россия»
|5
|Блэзиг Яна Сергеевна
|Директор по персоналу
|«Heineken Россия»
|
|Орел Ольга Борисовна
|Директор по работе с персоналом
|AB InBev Efes
|Страхование
|1
|Лурье Елена Львовна
|Директор по персоналу
|«РЕСО-Гарантия»
|2
|Ефремова Анна Мансуровна
|Директор по работе с персоналом
|«АльфаСтрахование»
|3
|Коровин Вадим Анатольевич
|Директор по персоналу
|«Ингосстрах»
|4
|Бейникова Елена Степановна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|Страховая компания «Согласие»
|5
|Лаврентьев Дмитрий Александрович
|Директор по персоналу
|СК Росгосстрах
|Строительство
|1
|Чернуха Андрей Викторович
|Вице-президент—директор административного департамента
|«Галс-Девелопмент»
|2
|Балябина Марина Анатольевна
|Заместитель генерального директора по персоналу, организационному развитию и системе менеджмента качества
|ТЭК «Мосэнерго»
|3
|Носаков Иван Сергеевич
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«Сити-XXI век»
|4
|Налимова Дарья Михайловна
|Директор по персоналу и административным вопросам
|Capital Group
|5
|Павленко Светлана Вячеславовна
|Директор по персоналу
|«Евроцемент груп»
|Торговля
|1
|Красноперова Татьяна Владимировна
|Директор по персоналу
|X5 Retail Group
|2
|Ярошевская Анастасия Владимировна
|Директор по управлению персоналом
|«Детский мир»
|3
|Малеева Наталья Владимировна
|Директор по персоналу
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|4
|Цуканова Елена Леонидовна
|Вице-президент по персоналу
|«Азбука вкуса»
|5
|Бояркова Вера Евгеньевна
|Директор по персоналу
|«Леруа Мерлен Восток»
|
|Колесникова Анна Викторовна
|Директор по персоналу
|«Концепт Груп»
|
|Одегова-Ширыбанова Светлана Владимировна
|Директор по персоналу формата гипермаркеты
|«Ашан Ритейл Россия»
|
|Попов Кирилл Анатольевич
|Вице-президент по персоналу
|«Связной»
|
|Успенская Екатерина Александровна
|Заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию
|Аптечная сеть 36,6
|Транспорт
|1
|Стешина Светлана Александровна
|Директор по персоналу
|Международный аэропорт Внуково
|2
|Иевлева Валерия Валерьевна
|Директор по управлению персоналом
|UCL Holding
|3
|Селянина Ольга Викторовна
|Директор по персоналу
|«Аэроэкспресс»
|4
|Ельнова Елена Федоровна
|Директор по персоналу
|СДЭК
|Фармацевтика
|1
|Глазкова Александра Сергеевна
|Вице-президент по HR, PR и административным вопросам
|BIOCAD
|2
|Кулаковский Андрей Константинович
|Директор департамента персонала
|«Нижфарм» (группа Stada)
|3
|Кадыкова Софья Эдвардовна
|Руководитель по персоналу
|Pfizer
|4
|Манцева Алина Борисовна
|Директор по персоналу
|«АстраЗенека»
|5
|Агеева Яна Александровна
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом
|«Нанолек»
|
|Айвазова Марина Викторовна
|Вице-президент по управлению персоналом и административным вопросам
|«НоваМедика»
|
|Семенов Иван Александрович
|Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию
|Группа компаний «Р-Фарм»
|Финансовый сектор
|1
|Миронова Марина Андреевна
|Директор по персоналу
|ИК «Велес Капитал»
|2
|Григорьян Юрий Сергеевич
|Управляющий директор
|УК «Альфа-Капитал»
|3
|Минкина Анастасия Витальевна
|Директор по работе с персоналом
|УК «Система Капитал»
|4
|Сосновская Юлия Семеновна
|Директор по персоналу
|Московская биржа
|5
|Урусова Татьяна Александровна
|Директор по персоналу
|«Альфа-Лизинг»
|
|Крылов Роман Николаевич
|Директор по персоналу
|Негосударственный пенсионный фонд «Открытие»
|Химическая промышленность
|1
|Константинова Ирина Александровна
|Директор по персоналу
|«Уралкалий»
|2
|Бородич Дмитрий Сергеевич
|Директор по персоналу и социальной политике
|«Фосагро»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Терентьева Татьяна Анатольевна
|Директор по персоналу
|Госкорпорация «Росатом»
|2
|Ожегина Наталья Климентьевна
|Заместитель председателя правления
|ФСК ЕЭС
|3
|Сыромятников Дмитрий Борисович
|Заместитель генерального директора—директор по персоналу и администрации
|Сибирская угольная энергетическая компания
|4
|Грива Евгений Владимирович
|Заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам
|«Газпромнефть — региональные продажи»
|5
|Москаленко Анатолий Алексеевич
|Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию
|ЛУКОЙЛ
|
|Логвин Максим Михайлович
|Руководитель блока управления персоналом и организационного развития
|«Интер РАО»
|
|Машков Денис Константинович
|Директор по персоналу и административным вопросам
|Группа компаний «Российские коммунальные системы»