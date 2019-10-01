Стопроцентно частный бизнес

АО «Группа "Ренессанс страхование"» — федеральная универсальная страховая компания, входящая в десятку лидеров отрасли в России. Президент и основатель Борис Йордан лично занимается руководством компанией. «Ренессанс страхование» входит в 600 крупнейших компаний России по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Это же агентство присвоило компании рейтинг финансовой надежности ruАА–, прогноз по рейтингу — стабильный. Уставный капитал компании – 4,4 млрд руб., а страховые резервы превышают 15,7 млрд руб. «Ренессанс страхование» имеет лицензии на большинство видов страхования: автострахование (в том числе ОСАГО и каско), добровольное медицинское страхование, страхование на время туристических поездок, страхование имущества и различных видов ответственности (в том числе для владельцев опасных объектов и для туроператоров), а также страхование грузов и строительно-монтажных рисков. Миссия бренда — делать мир безопаснее, поэтому в своих продуктах и сервисах компания делает фокус на предотвращение страховых случаев. Среди партнеров компании — ведущие банки, автодилеры, страховые и ипотечные брокеры. Акционеры компании: международная группа «Спутник», Baring Vostok, НПФ «Благосостояние».

Мария Рыбакова