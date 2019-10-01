Топ-100 директоров по маркетингу (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Ларин Игорь Сергеевич Директор по маркетингу решений IBM в Центральной и Восточной Европе «IBM Восточная Европа / Азия» 2 Юхневич Кирилл Викторович Директор по развитию бренда и корпоративным коммуникациям IBS 3 Танцоров Вячеслав Леонидович Директор по операционному маркетингу КРОК 4 Шедова Елена Леонидовна Global CMO Softline 5 Андрияшкин Сергей Викторович Директор по маркетингу «Эвотор» Кощеев Евгений Львович Директор по маркетингу «Микрон» Коммерческие банки 1 Ленская Евгения Владимировна Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта-банк 2 Крейнин Владислав Геннадьевич Вице-президент—директор по маркетингу Сбербанк 3 Гиязов Алексей Валерьевич Директор по маркетингу Альфа-банк 4 Алешкин Артем Геннадьевич Заместитель председателя правления банка Банк «Хоум Кредит» 5 Сидоров Евгений Вячеславович Руководитель блока маркетинга и коммуникаций Банк «Открытие» Леклер Дамиан Бенжамин Директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанк Пойгина Виктория Владимировна Вице-президент, дирекция по маркетингу и PR Московский кредитный банк Чухнова Евгения Леонидовна Директор департамента маркетинга и развития цифровых технологий МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Милешин Михаил Александрович Вице-президент по маркетингу Segezha Group Медиабизнес 1 Миронов Павел Владимирович Директор по маркетингу и PR ГК «Румедиа» (BusinessFM-BFM-Radio Chocolate) 2 Михайлова Мария Александровна Руководитель службы маркетинга, рекламы и PR «Москва Медиа» 3 Шерозия Лили Тенгизовна Директор по маркетингу Телеканал ТВ3 4 Озман Дмитрий Васильевич Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes 5 Макаров Игорь Викторович Вице-президент, руководитель департамента маркетинга The Walt Disney Company CIS LLC Ахмедова Лала Бахрам кызы Руководитель управления маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа» Белова Марина Владимировна Заместитель генерального директора—директор программ и маркетинга «Пятый канал» Гладченко Артемий Юрьевич Маркетинг-директор Телекомпания «Пятница» Кармацкая Ольга Владимировна Руководитель департамента маркетинга Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) Карташкова Ольга Вячеславовна Директор по маркетингу «Новый канал» Квасова Евгения Александровна Директор по маркетингу «Аргументы и факты» Лисова Анастасия Владимировна Директор по маркетингу Телекомпания НТВ Пономарева Ольга Сергеевна Директор по маркетингу Издательство «Просвещение» Струц Наталия Александровна Руководитель управления Газпром-Медиа Токуров Тимур Владимирович Директор по маркетингу медиапроектов Mail.ru Group Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Алексеев Сергей Александрович Директор дирекции по маркетингу Трубная металлургическая компания 2 Орта Кабельо Павел Давидович Директор по маркетингу «Полиметалл» УК Многопрофильные холдинги 1 Засурский Артем Иванович Вице-президент по стратегии «АФК Система» 2 Макарова Наталья Валентиновна Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «Сименс» Онлайн-платформы 1 Мец Ольга Александровна Директор по маркетингу и PR HeadHunter 2 Свириденко Владислав Александрович Директор по маркетингу «Яндекс.Маркет» 3 Бутянова Светлана Сергеевна Директор по маркетингу «Сити-Мобил» 4 Ильвовская Екатерина Валентиновна Заместитель генерального директора по маркетингу B2B-Center Профессиональные услуги 1 Красильникова Мария Анатольевна Директор по маркетингу, вице-президент Коммуникационная группа «Орта» 2 Матвеева Татьяна Андреевна Директор по маркетингу «ГПМ-Диджитал» 3 Волкова Жанна Валентиновна Директор по маркетингу «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» 4 Бакулина Ольга Андреевна Региональный директор по маркетингу и связям с общественностью Colliers International 5 Сухова Ирина Алексеевна Вице-президент по вопросам корпоративного развития ФБК Grant Thornton Евтишенкова Мария Вячеславовна Директор по маркетингу Pro-Vision Communications Лубнин Кирилл Михайлович Директор по маркетингу IMHO Связь и телекоммуникации 1 Горбань Святослав Игоревич Директор по стратегическому маркетингу «МегаФон» 2 Николаев Вячеслав Константинович Вице-президент по маркетингу МТС 3 Походня Инна Александровна Директор по маркетингу Tele2 4 Лебедева Ирина Владимировна Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 5 Оганесов Рубен Юрьевич Заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почта России» Абрамова Дарья Викторовна Директор по маркетингу «Оранж Бизнес Сервисез» (Orange Business Services) Шиков Тимур Кошмазукович Директор по маркетингу и стратегии Группа компаний «Русские башни» Сервис и производство потребительских товаров 1 Сырцева Татьяна Владимировна Директор по маркетингу ИДС «Боржоми» 2 Багрова Мария Анатольевна Вице-президент по маркетингу Unilever 3 Ширшов Дмитрий Александрович Директор по маркетингу Yum! Brands (KFC) 4 Галивонджян Татьяна Валерьевна Вице-президент по маркетингу Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России» 5 Ривкина Ирина Олеговна Региональный директор отдела продаж и маркетинга Azimut Hotels Moscow Данилина Мария Андреевна Директор по маркетингу Техкомпания «Хуавэй» Заика Виталий Геннадьевич Вице-президент по маркетингу Пивоваренная компания «Балтика» Макаренкова Екатерина Сергеевна Директор по маркетингу Johnson & Johnson Тамиров Константин Александрович Директор по маркетингу AB InBev Efes Шварц Алена Сергеевна Директор по маркетингу Maison Dellos Страхование 1 Пучкова Татьяна Анатольевна Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» 2 Проскурин Даниил Олегович Директор по маркетингу «Ингосстрах» 3 Басов Дмитрий Юрьевич Директор департамента маркетинга, рекламы и PR Страховая компания «Согласие» 4 Никифорова Елена Владимировна Директор по маркетингу «Абсолют Страхование» 5 Бобыльков* Кирилл Леонидович Директор департамента маркетинга Страховая компания «ВТБ Страхование» Марталлер Элеонора Владимировна Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страховой дом ВСК Назаров Илья Анатольевич Начальник управления маркетинга «Согаз-Жизнь» Строительство 1 Кутумова Екатерина Геннадьевна Вице-президент по маркетингу и связям с общественностью Группа ПСН 2 Соломатин Игорь Александрович Директор департамента маркетинга и рекламы Группа «Эталон» Торговля 1 Володькин Антон Сергеевич Операционный директор по маркетингу «М.Видео» 2 Мудрецова Татьяна Петровна Директор департамента маркетинга «Детский мир» 3 Большаков Василий Владимирович Операционный директор по маркетингу «Эльдорадо» 4 Аламир Ареш Директор по маркетингу «Ашан Ритейл Россия» 5 Медведев Дмитрий Владимирович Директор по маркетингу Торговая сеть «Перекресток» Голенкова Мария Леонидовна Директор по маркетингу Inventive Retail Group Зарипова Юлия Сергеевна Директор по маркетингу «Связной» Зуева Ирина Сергеевна Директор по маркетингу «Эконика» Калюкина Александра Евгеньевна Директор по маркетингу Торговая сеть «Пятерочка» Корчагова Елена Михайловна Директор по маркетингу Торговый дом «Аскона» Макаренко Вадим Николаевич Директор по стратегическому маркетингу «Дикси» Недзвецкая Елена Гарриевна Директор по маркетингу Аптечная сеть 36,6 Панарин Виталий Игоревич Директор по цифровому маркетингу «Лента» Розански Петр Директор по маркетингу Ozon Серегин Александр Валерьевич Директор по маркетингу ТЦ «Метрополис» / ТРЦ «Галерея» Транспорт 1 Букалова Марина Владимировна Директор по маркетингу Московский аэропорт Домодедово 2 Мягков Антон Павлович Директор департамента маркетинга «Аэрофлот» 3 Сгибнева Ольга Ивановна Директор по маркетингу СДЭК Фармацевтика 1 Сиземова Любовь Евгеньевна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «Нижфарм» (группа Stada) 2 Истомина Галина Борисовна Руководитель бизнес-подразделения безрецептурных препаратов (OTC) Sandoz 3 Балан Полина Владиславовна Директор по маркетингу «Пауль Хартманн» 4 Балаян Елена Валерьевна Директор по маркетингу Группа компаний «Essilor Россия» Финансовый сектор 1 Лата Максим Вадимович Директор по маркетингу Московская биржа 2 Кесоян Карен Ромеович Директор по маркетингу «БКС Капитал» 3 Живов Евгений Борисович Заместитель генерального директора, директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса Управляющая компания «Альфа-Капитал» 4 Преподобная Елена Владимировна Директор по маркетингу Финансовая группа БКС Химическая промышленность 1 Комышан Сергей Валентинович Исполнительный директор «СИБУР Холдинг» Энергетика и топливный комплекс 1 Тузов Владимир Олегович Директор по стратегии Сибирская угольная энергетическая компания 2 Ртищева Евгения Владимировна Руководитель направления маркетинга и брендинга «Интер РАО»