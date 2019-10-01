Топ-100 директоров по маркетингу (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Ларин Игорь Сергеевич
|Директор по маркетингу решений IBM в Центральной и Восточной Европе
|«IBM Восточная Европа / Азия»
|2
|Юхневич Кирилл Викторович
|Директор по развитию бренда и корпоративным коммуникациям
|IBS
|3
|Танцоров Вячеслав Леонидович
|Директор по операционному маркетингу
|КРОК
|4
|Шедова Елена Леонидовна
|Global CMO
|Softline
|5
|Андрияшкин Сергей Викторович
|Директор по маркетингу
|«Эвотор»
|
|Кощеев Евгений Львович
|Директор по маркетингу
|«Микрон»
|Коммерческие банки
|1
|Ленская Евгения Владимировна
|Вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям
|Почта-банк
|2
|Крейнин Владислав Геннадьевич
|Вице-президент—директор по маркетингу
|Сбербанк
|3
|Гиязов Алексей Валерьевич
|Директор по маркетингу
|Альфа-банк
|4
|Алешкин Артем Геннадьевич
|Заместитель председателя правления банка
|Банк «Хоум Кредит»
|5
|Сидоров Евгений Вячеславович
|Руководитель блока маркетинга и коммуникаций
|Банк «Открытие»
|
|Леклер Дамиан Бенжамин
|Директор департамента розничных продуктов и маркетинга
|Росбанк
|
|Пойгина Виктория Владимировна
|Вице-президент, дирекция по маркетингу и PR
|Московский кредитный банк
|
|Чухнова Евгения Леонидовна
|Директор департамента маркетинга и развития цифровых технологий
|МТС-банк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Милешин Михаил Александрович
|Вице-президент по маркетингу
|Segezha Group
|Медиабизнес
|1
|Миронов Павел Владимирович
|Директор по маркетингу и PR
|ГК «Румедиа» (BusinessFM-BFM-Radio Chocolate)
|2
|Михайлова Мария Александровна
|Руководитель службы маркетинга, рекламы и PR
|«Москва Медиа»
|3
|Шерозия Лили Тенгизовна
|Директор по маркетингу
|Телеканал ТВ3
|4
|Озман Дмитрий Васильевич
|Директор по маркетингу и связям с общественностью
|Forbes
|5
|Макаров Игорь Викторович
|Вице-президент, руководитель департамента маркетинга
|The Walt Disney Company CIS LLC
|
|Ахмедова Лала Бахрам кызы
|Руководитель управления маркетинговых коммуникаций
|«СТС Медиа»
|
|Белова Марина Владимировна
|Заместитель генерального директора—директор программ и маркетинга
|«Пятый канал»
|
|Гладченко Артемий Юрьевич
|Маркетинг-директор
|Телекомпания «Пятница»
|
|Кармацкая Ольга Владимировна
|Руководитель департамента маркетинга
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|
|Карташкова Ольга Вячеславовна
|Директор по маркетингу
|«Новый канал»
|
|Квасова Евгения Александровна
|Директор по маркетингу
|«Аргументы и факты»
|
|Лисова Анастасия Владимировна
|Директор по маркетингу
|Телекомпания НТВ
|
|Пономарева Ольга Сергеевна
|Директор по маркетингу
|Издательство «Просвещение»
|
|Струц Наталия Александровна
|Руководитель управления
|Газпром-Медиа
|
|Токуров Тимур Владимирович
|Директор по маркетингу медиапроектов
|Mail.ru Group
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Алексеев Сергей Александрович
|Директор дирекции по маркетингу
|Трубная металлургическая компания
|2
|Орта Кабельо Павел Давидович
|Директор по маркетингу
|«Полиметалл» УК
|Многопрофильные холдинги
|1
|Засурский Артем Иванович
|Вице-президент по стратегии
|«АФК Система»
|2
|Макарова Наталья Валентиновна
|Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций
|«Сименс»
|Онлайн-платформы
|1
|Мец Ольга Александровна
|Директор по маркетингу и PR
|HeadHunter
|2
|Свириденко Владислав Александрович
|Директор по маркетингу
|«Яндекс.Маркет»
|3
|Бутянова Светлана Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Сити-Мобил»
|4
|Ильвовская Екатерина Валентиновна
|Заместитель генерального директора по маркетингу
|B2B-Center
|Профессиональные услуги
|1
|Красильникова Мария Анатольевна
|Директор по маркетингу, вице-президент
|Коммуникационная группа «Орта»
|2
|Матвеева Татьяна Андреевна
|Директор по маркетингу
|«ГПМ-Диджитал»
|3
|Волкова Жанна Валентиновна
|Директор по маркетингу
|«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»
|4
|Бакулина Ольга Андреевна
|Региональный директор по маркетингу и связям с общественностью
|Colliers International
|5
|Сухова Ирина Алексеевна
|Вице-президент по вопросам корпоративного развития
|ФБК Grant Thornton
|
|Евтишенкова Мария Вячеславовна
|Директор по маркетингу
|Pro-Vision Communications
|
|Лубнин Кирилл Михайлович
|Директор по маркетингу
|IMHO
|Связь и телекоммуникации
|1
|Горбань Святослав Игоревич
|Директор по стратегическому маркетингу
|«МегаФон»
|2
|Николаев Вячеслав Константинович
|Вице-президент по маркетингу
|МТС
|3
|Походня Инна Александровна
|Директор по маркетингу
|Tele2
|4
|Лебедева Ирина Владимировна
|Исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|5
|Оганесов Рубен Юрьевич
|Заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям
|«Почта России»
|
|Абрамова Дарья Викторовна
|Директор по маркетингу
|«Оранж Бизнес Сервисез» (Orange Business Services)
|
|Шиков Тимур Кошмазукович
|Директор по маркетингу и стратегии
|Группа компаний «Русские башни»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Сырцева Татьяна Владимировна
|Директор по маркетингу
|ИДС «Боржоми»
|2
|Багрова Мария Анатольевна
|Вице-президент по маркетингу
|Unilever
|3
|Ширшов Дмитрий Александрович
|Директор по маркетингу
|Yum! Brands (KFC)
|4
|Галивонджян Татьяна Валерьевна
|Вице-президент по маркетингу
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл в России»
|5
|Ривкина Ирина Олеговна
|Региональный директор отдела продаж и маркетинга
|Azimut Hotels Moscow
|
|Данилина Мария Андреевна
|Директор по маркетингу
|Техкомпания «Хуавэй»
|
|Заика Виталий Геннадьевич
|Вице-президент по маркетингу
|Пивоваренная компания «Балтика»
|
|Макаренкова Екатерина Сергеевна
|Директор по маркетингу
|Johnson & Johnson
|
|Тамиров Константин Александрович
|Директор по маркетингу
|AB InBev Efes
|
|Шварц Алена Сергеевна
|Директор по маркетингу
|Maison Dellos
|Страхование
|1
|Пучкова Татьяна Анатольевна
|Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию
|«АльфаСтрахование»
|2
|Проскурин Даниил Олегович
|Директор по маркетингу
|«Ингосстрах»
|3
|Басов Дмитрий Юрьевич
|Директор департамента маркетинга, рекламы и PR
|Страховая компания «Согласие»
|4
|Никифорова Елена Владимировна
|Директор по маркетингу
|«Абсолют Страхование»
|5
|Бобыльков* Кирилл Леонидович
|Директор департамента маркетинга
|Страховая компания «ВТБ Страхование»
|
|Марталлер Элеонора Владимировна
|Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR
|Страховой дом ВСК
|
|Назаров Илья Анатольевич
|Начальник управления маркетинга
|«Согаз-Жизнь»
|Строительство
|1
|Кутумова Екатерина Геннадьевна
|Вице-президент по маркетингу и связям с общественностью
|Группа ПСН
|2
|Соломатин Игорь Александрович
|Директор департамента маркетинга и рекламы
|Группа «Эталон»
|Торговля
|1
|Володькин Антон Сергеевич
|Операционный директор по маркетингу
|«М.Видео»
|2
|Мудрецова Татьяна Петровна
|Директор департамента маркетинга
|«Детский мир»
|3
|Большаков Василий Владимирович
|Операционный директор по маркетингу
|«Эльдорадо»
|4
|Аламир Ареш
|Директор по маркетингу
|«Ашан Ритейл Россия»
|5
|Медведев Дмитрий Владимирович
|Директор по маркетингу
|Торговая сеть «Перекресток»
|
|Голенкова Мария Леонидовна
|Директор по маркетингу
|Inventive Retail Group
|
|Зарипова Юлия Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Связной»
|
|Зуева Ирина Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Эконика»
|
|Калюкина Александра Евгеньевна
|Директор по маркетингу
|Торговая сеть «Пятерочка»
|
|Корчагова Елена Михайловна
|Директор по маркетингу
|Торговый дом «Аскона»
|
|Макаренко Вадим Николаевич
|Директор по стратегическому маркетингу
|«Дикси»
|
|Недзвецкая Елена Гарриевна
|Директор по маркетингу
|Аптечная сеть 36,6
|
|Панарин Виталий Игоревич
|Директор по цифровому маркетингу
|«Лента»
|
|Розански Петр
|Директор по маркетингу
|Ozon
|
|Серегин Александр Валерьевич
|Директор по маркетингу
|ТЦ «Метрополис» / ТРЦ «Галерея»
|Транспорт
|1
|Букалова Марина Владимировна
|Директор по маркетингу
|Московский аэропорт Домодедово
|2
|Мягков Антон Павлович
|Директор департамента маркетинга
|«Аэрофлот»
|3
|Сгибнева Ольга Ивановна
|Директор по маркетингу
|СДЭК
|Фармацевтика
|1
|Сиземова Любовь Евгеньевна
|Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу
|«Нижфарм» (группа Stada)
|2
|Истомина Галина Борисовна
|Руководитель бизнес-подразделения безрецептурных препаратов (OTC)
|Sandoz
|3
|Балан Полина Владиславовна
|Директор по маркетингу
|«Пауль Хартманн»
|4
|Балаян Елена Валерьевна
|Директор по маркетингу
|Группа компаний «Essilor Россия»
|Финансовый сектор
|1
|Лата Максим Вадимович
|Директор по маркетингу
|Московская биржа
|2
|Кесоян Карен Ромеович
|Директор по маркетингу
|«БКС Капитал»
|3
|Живов Евгений Борисович
|Заместитель генерального директора, директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса
|Управляющая компания «Альфа-Капитал»
|4
|Преподобная Елена Владимировна
|Директор по маркетингу
|Финансовая группа БКС
|Химическая промышленность
|1
|Комышан Сергей Валентинович
|Исполнительный директор
|«СИБУР Холдинг»
|
|Энергетика и топливный комплекс
|
|
|1
|Тузов Владимир Олегович
|Директор по стратегии
|Сибирская угольная энергетическая компания
|2
|Ртищева Евгения Владимировна
|Руководитель направления маркетинга и брендинга
|«Интер РАО»