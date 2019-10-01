Лучшее для лучших

Алла Соколова окончила Российский экономический университет имени Плеханова, проходила обучение в David Game College, Лондон, Великобритания. Российское отделение Mary Kay открылось в 1993 году. К компании Алла присоединилась в январе 1996 года. Пройдя путь от заместителя главного бухгалтера до исполнительного директора по финансам, операциям и административным вопросам, внеся существенный вклад в развитие компании на территории России, в 2005 году Алла назначена на пост генерального директора российского отделения компании Mary Kay, который занимает по настоящее время. В 2010 и 2014 годах под руководством Аллы Соколовой были открыты отделения компании Mary Kay в Армении и Белоруссии. В 2017 году Алла Соколова вошла в список лучших топ-менеджеров России по версии “Ъ”. В том же году получила награду Американской торговой палаты в России «Бизнес-персона 2017 года». Российское отделение Mary Kay является членом Ассоциации прямых продаж (Россия). Отделения компании работают в четырех десятках стран. Вот уже 55 лет компания Mary Kay предлагает женщинам по всему миру новейшие разработки в области ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии.

Ирина Кириенко