Ростов закупит коммунальную технику на 87 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области Ростову выделили около 55 млн руб. на приобретение коммунальной техники, сообщает пресс-служба губернатора региона. Из бюджета города на эти цели добавят 33 млн руб.

На общую сумму около 87 млн руб. город купит десять спецмашин. В их числе три самосвала на шасси, снегопогрузчик, четыре комбинированных дорожных машины и специальный прицеп для уборки.

Администрация Ростова попросила о поддержке из областного бюджета, так как имеющихся 200 спецмашин недостаточно для выполнения работ по зимнему содержанию почти 1120 дорог и внутриквартальных проездов. Дополнительную уборочную технику приобретут до конца этого года.

Дарья Голякова