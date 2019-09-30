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Для отельеров зажглась «Уральская Звезда»

Екатеринбург готовится определить лидеров гостиничного бизнеса

В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в конкурсе отельеров «УральскаяЗвезда-2019». Премия определит лучшие отели и гостиницы Свердловской области, их готовность принимать гостей любого уровня. Ее организаторы — Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Центр развития туризма Свердловской области и Некоммерческое партнерство «Клуб отельеров». Участие в конкурсе дает отельерам возможность заявить о себе, продемонстрировать уровень своих средств размещения, получить независимую оценку своей деятельности.


В конкурсе десять основных номинаций, включая новую — «Лучшее предприятие питания при отеле», а также шесть личных спецноминаций.

Основные номинации премии «Уральская Звезда-2019»:


  1. Лучший отель в категории 5*;
  2. Лучший отель в категории 4*;
  3. Лучший отель в категории 3*;
  4. Лучший отель в категории 2*;
  5. Лучший отель в категории 1*;
  6. Лучший отель в категории «Без звезд»;
  7. Лучший загородный отель;
  8. Лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400 тыс. человек;
  9. Оздоровление и отдых;
  10. Лучшее предприятие питания при отеле.
Лучшие будут определены опросным голосованием и оценками жюри, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования.

Специальные номинации премии «Уральская Звезда-2019»:


  1. Лучший MICE-отель;
  2. Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
  3. Лучший партнер-туроператор (по оценке отельеров);
  4. Лучший эко-ответственный отель;
  5. Лучший партнер-отель (по оценке туроператоров);
  6. Переходящий Кубок «Лидер рейтинга “Уральская Звезда”».

Стать номинантом может любое средство размещения, зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории Свердловской области. Заявку можно подать только на одну номинацию.

Сайт премии - http://star-ural.ru. Заявку можно подать до 30 октября включительно. Все участники премии смогут попасть на бесплатный мастер-класс от ведущих экспертов и бизнес-тренеров России, который состоится в октябре 2019 года.

Конкурс «Уральская звезда» проходит в пятый раз. Он направлен на развитие индустрии гостеприимства. К своему первому юбилею конкурс уже заслужил признание среди владельцев и топ-менеджеров гостиничного бизнеса, туристического общества, представителей средств массовой информации. В 2018 году проект «Уральская Звезда» занял второе место в номинации «Лучшее туристическое MICE событие» в финале Национального конкурса Russian Event Awards (Национальная премия в области событийного туризма) и попал в ТОП-200 Лучших событий года по версии Национального календаря событий EventsinRussia (Национальный календарь событий).

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