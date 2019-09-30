Главные новости к утру 30 сентября

Молочная продукция в России в ноябре может подорожать до 12%, сообщили «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Причинами подорожания стали одновременное проведение эксперимента по маркировке готовой продукции и запуск электронной ветеринарной сертификации. О контроле.

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки было ликвидировано семь последних лесных пожаров на площади 94 га. О пожарах.

Обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники СКР ознакомились с материалами своего уголовного дела. Адвокаты обвиняемых считают, что представленные доказательства в деле являются недостаточными. Заявленный в документе $1 млн найти также не удалось.

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. Статведомство, в частности, предлагает полностью ликвидировать формы статистической отчетности и объединить системы сбора статистики.

Минкульт и Фонд кино запустят открытую базу данных с информацией об объемах государственных инвестиций в производство фильмов и их успешности в прокате. Участники рынка рассчитывают на раскрытие недоступных ранее данных, хотя сомневаются в возможности полной прозрачности киноиндустрии.

О предстоящих 30 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.