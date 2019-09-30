Главные анонсы 30 сентября

Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Понедельник объявлен днем общенационального траура во Франции. Чем запомнится Жак Ширак

Чем известен Жак Ширак Читать далее

В Сочи стартует ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай». В форуме, который продлится до 3 октября, примет участие президент России. На «полях» клуба запланированы встречи с лидерами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

В Страсбурге начнется осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с участием делегации Федерального собрания России. Она завершится 4 октября. В апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за проведение референдума в Крыму. 25 июня 2019 года ПАСЕ восстановила все полномочия российской делегации. Представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования. О восстановлении российских прав

В Москве в Госдуму для рассмотрения поступит проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Каким в бюджете описано экономическое будущее России

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, которого 16 сентября приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа. 20 сентября Мосгорсуд по представлению прокуратуры отпустил актера из СИЗО под подписку о невыезде до рассмотрения апелляции. О деле

Также суд Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Ивану Подкопаеву, осужденному на три года колонии по делу о массовых беспорядках в Москве. По версии следствия, он на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

В Доме архитектора пройдет прощание с бывшим главный архитектором Москвы, президентом Российской академии архитектуры и строительных наук Александром Кузьминым. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Каким был господин Кузьмин