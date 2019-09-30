Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. По данным ведомства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 га.

«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил ранее врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов, экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около 7 млрд руб. По прогнозам экологов, если финансирование охраны леса от пожаров не увеличится с 7 млрд до 30 млрд руб., пожарная катастрофа повторится в следующем году.

Ранее Минприроды предложило лишить губернаторов права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, а также исключить возможность регионов самостоятельно менять их границы.

О том, кто будет принимать решение тушить или не тушить пожары, читайте в материале “Ъ”.