ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг

Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT — специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Переход, по их словам, связан с намерением подключить к аналогу банки Венесуэлы, Ирана и Турции.

Информацию газете подтвердил ЦБ. Собеседники издания отметили, что передача СПФС необходима, поскольку регулятору крайне сложно самостоятельно оперативно обслуживать большое количество клиентов системы. «Это позволит упростить и ускорить процесс подключения к СПФС российских и иностранных банков и юридических лиц»,— объяснил Банк России.

По словам, гендиректора «Казначейских систем» Александра Гришина, перевод СПФС на механизм работы через сторонние организации позволит увеличить скорость подключения и нарастить трафик сообщений.

Напомним, в 2018 году в Госдуму был внесен проект закона, который позволит иностранным юрлицам подключаться к СПФС. Законопроект предлагает разрешить обмен сообщениями напрямую как для российских компаний, так и для иностранных.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российский аналог SWIFT выходит в мир».