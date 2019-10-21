110 лет назад «Огонек» рассказывал об открытии русским путешественником Петром Козловым, учеником и преемником Николая Пржевальского, «мертвого города» Хара-Хото в Китае. В XI веке «мертвый город» был столицей тангутского государства. Его правитель Батыр-Хара-цзянь-цзинь объявил независимость от Китая. В его честь и был назван город. Как писал «Огонек», Хара-Хото был разрушен Чингисханом за отказ тангутов воевать против уйгуров. Полковник Козлов, военный географ, этнолог, археолог, известен своими исследованиями Монголии, Тибета, Синцзяна. Открытие Хара-Хото «прославило русского исследователя во всем просвещенном мире». Петр Козлов провел в занесенном песками городе три года, с 1907-го по 1909-й. «Огонек» опубликовал фотографии города, сделанные в экспедиции: крепостные стены, отдельные сохранившиеся башни. В первых раскопках были обнаружены рукописи, монеты, фарфоровые и металлические изделия. А летом 1909 года Козлов «нашел научное сокровище, настоящий клад, обогативший экспедицию восемью тысячами томов книг, не считая многочисленных свитков, тетрадей и отдельных бумаг на китайском, маньчжурском, тибетском, монгольском, турецком или арабском и "неведомом" языках, сотней иконописных и десятком металлических изображений Будды и многими другими интересными предметами». Среди других находок — восемь юаньских бумажных ассигнаций, выпущенных монгольским императором Худбилаем с 1264 по 1295 год. Их считают первыми в мире бумажными деньгами. Найденные Козловым артефакты были переданы в Азиатский музей Российской академии наук. Сейчас большая их часть хранится в фондах Государственного Эрмитажа.

Считается, что одной из самых важных находок Козлова был тангутско-китайский словарь, позволивший начать работы по расшифровке тангутской письменности.

Экспедиция проходила в очень тяжелых условиях. «Полковнику Козлову приходилось добывать воду для экспедиции и землекопов за десятки верст,— писал "Огонек".— Но труды и лишения подвижника науки обильно окупались сделанными им поразительными открытиями».