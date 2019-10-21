Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day) — 23 октября. По данным Всемирного фонда дикой природы, общая численность популяции снежного барса в мире крайне мала — около 7 тысяч особей. В нашей стране, по приблизительным подсчетам, обитают 90–150 особей. Снежный барс, или, как его еще иначе называют, ирбис, занесен в Красную книгу России, охота на него запрещена.

Российский День без бумаги отмечается ежегодно в четвертый четверг октября (24). Цель этого дня — сохранение природных ресурсов и привлечение внимания к современным безбумажным технологиям. Согласно статистике, один офисный сотрудник в среднем «производит» около 160 килограммов бумажных отходов в год, а 45 процентов бумажных документов выбрасывается в течение 24 часов после их создания.

Всероссийский день гимнастики (26) отмечают по инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики России. Если спортивная гимнастика начала распространяться в России еще с конца XVIII века, то художественная своим появлением обязана мэтрам балета прославленного Мариинского театра. В 1948 году прошел первый чемпионат СССР по художественной гимнастике, а с 1984 года это олимпийский вид спорта.

Международный день тещи (Mother-in-Law Day) празднуют каждое четвертое воскресенье октября (27) во многих странах мира. Кстати, памятник теще стоит в городе Туле. Изначально это была металлическая копия тираннозавра в масштабе 1:43. Но народ дал монументу другое название, и на 8 Марта «тещу» теперь наряжают в юбку, на Новый год — в шубу, а молодые мужья возлагают к ней цветы — чтобы задобрить.

Начало порош — с Якова Студеного (22): «Яков белую крупицу на землю посылает, тропы остужает, день карнает». Это последние дни кучевых облаков, закрытие грибного сезона — собирают последние осенние сыроежки. Наступает предзимье — период, который начинается в середине октября и может закончиться во второй половине декабря. Возвращения тепла и солнца теперь стоит ждать только через полгода.