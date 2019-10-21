Исчезающий Север

Воркута — первый в России город по скорости сокращения населения. Если в 1990-е здесь жило больше 110 тысяч человек, то сейчас меньше 60 тысяч. «Огонек» увидел, как пустеет город-легенда.

Текст: Елена Кабакова. Фото: Сергей Паршуков

Воркутой здесь называют не только сам город, но и многочисленные шахтерские поселки-спутники. Угольные шахты и лагеря ГУЛАГа были главными градообразующими предприятиями с момента основания Воркуты в 1930-х годах. Сейчас из тринадцати шахт работают только четыре. И даже выходящие из воркутинских исправительных колоний стремятся побыстрее уехать, как говорят местные, «в Россию». Работы здесь почти нет. Шахтерские поселки превращаются в призраки, в самой Воркуте пустеют целые районы.

Сергей и Ольга — пенсионеры. Ему — 65, ей — 60. Оба почти всю жизнь работали на воркутинских шахтах. Они живут в самом большом воркутинском поселке Северном. Из окна их полупустой пятиэтажки видно тундру до горизонта.

— У нас сейчас одна проблема,— говорит Сергей,— лишь бы не взломали соседние пустые квартиры. Если батареи вынесут, придется стояк перекрывать. И мы тогда замерзнем. А так-то чего. Нормально.

Брошенные квартиры грабят мародеры. А такие квартиры есть в Северном в каждом доме. В других поселках пустыми стоят целые пятиэтажки. Мародеры выносят все, вплоть до половой доски, срезают батареи. Чтобы квартиры не вскрывали, хозяева прямо на входных дверях пишут: «Не ломать. Здесь живут Ивановы». Если человек в поселке известный и уважаемый, жилье останется целым.

Покинуть Заполярье мечтает большинство, многие ждут жилищных сертификатов по программе переселения с Крайнего Севера. В 2018 году воркутинцы получили 238 жилищных сертификатов.

Ольга и Сергей будут переезжать за свой счет. В очереди на переселение они стоят уже 30 лет. В прошлом году были 10-тысячные.

— Раньше я смотреть на списки все ходил, ходил,— смеется Сергей.— Потом посчитал, и вышло, что до нас очередь дойдет ровно через 200 лет.

Продать мебель в Воркуте практически невозможно. Сергей выставлял на сайте объявлений предложение купить новый диван за 2 тысячи рублей, но на него никто так и не откликнулся. Знакомые сказали, что подождут, пока семья уедет и оставит все здесь бесплатно. Многие уезжающие мебель оставляют, потому что дешевле купить на новом месте, чем везти с Севера.

«Бывает, у нас даже квартиры дарят, причем с мебелью»,— вспоминает Сергей. Свою квартиру Сергей еще лет десять назад оценивал в 30 тысяч. «У, какая хорошая цена»,— говорили родственники из «России». Только они не поняли, что он говорит про 30 тысяч рублей, а не долларов.

Молодежь покидает Воркуту в первую очередь. По словам студентов Воркутинского горного колледжа, поскорее «свалить» хочет около 80 процентов их сверстников. Тем не менее многие учатся профессии в родном городе. Самое популярное направление — ГЭМ («Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»).

— Это самая оптимальная профессия для Воркуты, и не только.

До 2025 года в Воркуте хотят переселить около 2,2 тыс. жителей неперспективных поселков. С 2014 года от коммуникаций отключили 95 пустующих домов. Многие пустые дома в Воркуте не отключают от отопления, так как они не в муниципальной собственности. Так и топят батареи всю полярную ночь брошенные квартиры с выбитыми стеклами, пока их не срежут мародеры.