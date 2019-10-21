Еще жить и жить

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года. Об этом на прошлой неделе сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Среди главных причин прироста снижение материнской смертности и почти полное искоренение туберкулеза. В будущем мы будем жить еще дольше — до 78 лет, по крайней мере, на этом настаивает нацпроект «Демография». В интернете новости встретили весьма неоднозначно

Не верю!

Евгений: Реальная же картина такова, что Россия по продолжительности жизни находится, по данным ООН, во второй сотне стран, между Узбекистаном и Таджикистаном, и позади Украины. Манипуляции со статистикой происходят не в первый раз. Вспомним, недавно «подкручивали» экономические показатели, о чем заявлял президент, и вот теперь показатели причин смертности.

Уже было

Azer Kurbanov : Насколько я помню, Брежнев торжественно объявил, что средняя продолжительность достигла 70 лет. Но это было 40–50 лет назад…

Следующий шаг

Natalia Dulina: Теперь надо построить надежную систему социальной помощи людям пожилого возраста. Человек в 80 лет зачастую не может сам помыться, убрать квартиру… Будет ли государство затрачиваться на стариков или переложит ответственность на плечи детей?

Светлое будущее

Aleksandr A : Конечно, ведь надо как-то оправдывать повышение пенсионного возраста. Скоро будем выходить на пенсию лет в восемьдесят.

Перемены очевидны

Татьяна Аделина: Все познается в сравнении. Если сравнить Россию 1990-х и Россию сегодня, очевидно, насколько лучше живут люди. Только ворчат все по-прежнему — это, наверное, единственная постоянная величина… Делайте мир лучше и всем будет счастье!!!

Подготовила Валентина Пахомова

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Около 200 человек

пострадали в ходе беспорядков в городах испанской Каталонии (ранения и травмы, в том числе, получили более 70 силовиков). Беспорядки начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании приговорил девять сторонников отделения от Испании к длительным срокам лишения свободы. Наибольшего размаха противостояние достигло в Барселоне, где на улицы вышли 40 тысяч человек. Был заблокирован аэропорт. Основное требование — освобождение каталонских лидеров.

Источник: РБК

130 лет

продержался в Москве температурный рекорд октября, который был побит только на прошлой неделе. Так, 17 октября столбики термометров у ВДНХ показали +18?. Предыдущий рекорд был установлен в 1889 году, температура тогда составила +17,4?..

Источник: «Интерфакс»

89-е место

занял советский фильм «Вий», снятый в 1967 году, в списке лучших фильмов ужасов всех времен по версии портала IndieWire. Картину советских режиссеров Константина Ершова и Георгия Кропачева сравнивают с фильмами Гильермо дель Торо. На первом месте оказалось «Сияние» Стэнли Кубрика. «Вий» — единственный отечественный фильм в списке. Своей «ужасной репутацией» он в большей мере обязан известному киносказочнику Александру Птушко, которого привлекли к работе. В частности, он создал костюм Вия, разработал его дизайн, сконструировал механику для пальцев.

Источник: «Мир24»

Настроение

Охраняй, не скучай!

Самой скучной из профессий россияне считают профессию охранника — так ее охарактеризовали 13% респондентов. Среди мужчин так думает почти каждый пятый, а вот среди женщин лишь каждая десятая, что вполне объяснимо: у охраны преимущественно мужское лицо. Женщины назвали своего кандидата на звание самой скучной профессии — это бухгалтер (12%, среди мужчин ее нудной признали лишь 5%). Не вызывают интереса у россиян в целом также профессии продавца, уборщика, библиотекаря, водителя и грузчика. Любопытно, что в числе самых скучных назывались «депутат» и «программист»: они набрали по паре процентов. Вместе с тем каждый восьмой россиянин убежден, что скучных профессий не бывает в принципе.

Источник: SuperJob