Миллиард не дошел до домов

Как стало известно “Ъ”, в Истринском горсуде Подмосковья началось рассмотрение по существу уголовного дела об обмане дольщиков строительства шести жилых домов на сумму почти 1 млрд руб. В растрате обвиняются учредитель строительной компании ООО «Каскад» Сергей Курников, в прошлом бывший сотрудник охраны известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, а также учредители ООО «АЮ Эстейт» Ольга Данилкина и ее муж Олег, работавший в компании гендиректором и главным бухгалтером. Подсудимые вину не признают.

Как следует из зачитанного в суде обвинительного заключения, уголовное дело в отношении Сергея Курникова, а также Ольги и Олега Данилкиных следственный отдел ОМВД РФ по Истре в январе 2018 года возбудил по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия было установлено, что «не позднее сентября 2014 года» у фигурантов возник умысел на хищение вверенных ООО «Каскад» денежных средств участников долевого строительства. По материалам дела, подсудимые вступили в преступный сговор, причем Сергей Курников разработал схему совершения преступления и распределил между подельниками роли. Так, пользуясь своим служебным положением, учредитель «Каскада» для начала отстранил от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью гендиректора компании Жукова, а также главного бухгалтера Шленскову. Их место в марте 2016 года заняла доверенное лицо господина Курникова Ольга Данилкина, которая к тому времени, выкупив долю в уставном капитале ООО «АЮ Эстейт» (занималось сделками с недвижимостью), стала его полноправным учредителем. Эта комбинация, по версии следствия, была необходима для перечисления аккумулированных на счетах «Каскада» в АО «НК Банк», АКБ «Наш дом» и Сбербанке денег вкладчиков на счета ООО «АЮ Эстейт». Оттуда, по материалам дела, средства снимались или переводились на счета как самих фигурантов, так и третьих лиц, не имевших отношения к строительству жилых домов. Как установило следствие, деньги дольщиков для обналичивания были перечислены более чем в 30 ООО, среди которых «Агентство коммуникативных технологий "Пчела"», «Истринский автодор», «Медиапрессцентр», «Т Медиа Групп», «Реставрационный центр Костромское наследие» и др.

На завершающей стадии реализации преступного замысла, говорится в деле, Сергей Курников переоформил ООО «Каскад» и ООО «АЮ Эстейт» в собственность «иных лиц», скрыв при этом финансово-хозяйственные документы, а денежные средства, принадлежащие участникам долевого строительства, на общую сумму 922,9 млн руб. распределил между участниками аферы.

Следствие по итогам расследования переквалифицировало обвинение на растрату, совершенную в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны 360 семей, которые в суде намерены предъявить подсудимым гражданские иски о возмещении имущественного и морального ущерба.

По версии защиты обвиняемых, у Сергея Курникова не было оснований похищать денежные средства дольщиков, так как он хотел достроить дома, продать квартиры и получить прибыль. Мало того, подсудимые утверждают, что вкладывали в строительство свои средства и в результате понесли убытки.

Юрий Сенаторов