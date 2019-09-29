Дорожно-уличная консолидация

Правительство Петербурга в пятницу, 27 сентября, приняло решение о подготовке проекта постановления о создании единой системы «Дорожно-уличная сеть». Ее разработкой займется комитет по благоустройству. Как сообщил его глава Владимир Рублевский, из бюджета потребуется 143 млн рублей. Данная система должна скоординировать данные всех ведомств и организаций, которые отвечают за уборку дорог, благоустройство, транспортную инфраструктуру и так далее. Она также будет доступна для горожан. Эксперты уверены, что новая мера сможет значительно упростить взаимодействие между различными структурами.

Как отметил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, «создание единой системы будет способствовать увеличению доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, и снижению доли автодорог, работающих в режиме перегрузки».

«Дорожно-уличная сеть» объединит в себе данные о городских дорогах, внутриквартальных территориях, пешеходных зонах, велодорожках, мостах, путепроводах и других объектах.

Кроме того, она позволяет определить, кто отвечает за уборку каждой конкретной территории, создать единый источник информации во всех структурах и организациях, которые несут ответственность за уборку того или иного участка.

Горожане смогут сопоставить представленные на портале сведения с реальным положением дел: проводится ли ремонт дороги в указанный срок, соответствует ли график уборки намеченному плану и прочее.

Система предполагает автоматизацию процессов формирования и согласования адресных программ разных ведомств. Она будет содержать данные технических паспортов автодорог, которые станут доступны всем участникам процесса уборки, что позволит более четко разграничить зоны ответственности.

В данный момент, по словам господина Рублевского, несинхронная работа районных администраций, комитетов и организаций приводит к снижению качества проводимых работ и потере времени. Сообщается, что основой для «Дорожно-уличной сети» станет уже существующая система мониторинга работ уборочной техники, которой пользуется комитет по благоустройству. Разработка технического задания начнется в 2020 году. К 2021 должен быть объявлен конкурс, сообщили “Ъ” в комитете по благоустройству. В общей сложности из городского бюджета потребуется 143 млн рублей.

В Москве есть похожая система — ЦОДД (Центр организации дорожного движения), но она не используется в части того, о чем говорят в Петербурге,— например, действий уборщиков или ремонта на внутридворовых территориях. Данная система позволяет проводить мониторинг информации о транспортном комплексе Москвы.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин уверен, что подобная система упростит городу жизнь. «В Петербурге действительно существует большая проблема — что называется, у семи нянек дитя без глаза — например, общественным транспортом у нас де-факто занимаются пять комитетов и аппараты двух вице-губернаторов, и это без учета строительной и планировочной составляющей. Соответственно, на таком уровне ничего слаженного быть не может. То, что понимание необходимости создания единого механизма пришло,— похвальное решение. Вопрос в том, как все будет реализоваться. Технологическая основа поможет высветить пути решения проблем, которые существуют из-за нестыковки между деятельностью различных комитетов, что приведет к координации»,— уверен господин Валдин.

В Лондоне существует администрация Transport for London (TfL). Она занимается всеми вопросами, связанными с организацией перемещений по городу, в том числе аккумулирует сведения о ремонтах и прочем. По этому же пути пошел Будапешт, который в 2008 году скопировал структуру TfL. Так же работает и Сингапур, рассказал Владимир Валдин. Непосредственно информированием в международной практике занимаются профильные комитеты.

Руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов уверен, что любое объединение усилий является положительным моментом. «Для всякого процесса, которым нужно руководить, необходимо вводить единую информационную систему. С ситуацией, которая существует сейчас, знаком каждый горожанин: едешь по какому-то месту, а потом оказывается, что дальше ехать нельзя. Единая система позволит четко информировать о различных процессах, а другие — регулировать»,— заявил господин Даянов.

Соучредитель архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн полагает, что представленная комитетом платформа может послужить путем к улучшению транспортной ситуации в города в глобальном плане. «Данная программа позволит оперативно реагировать на любые проблемы, что прекрасно в тактическом смысле. Если говорить о стратегии, то этого совершенно недостаточно. Если изменить вектор развития агломерации и разработать долгосрочную программу организации новых центров притяжения (точек роста) в сером поясе, в спальных районах и городах-спутниках, начать перераспределение мест приложения труда, то со временем эти районы и города станут самодостаточными центрами цивилизации. “Улично-дорожная сеть” может стать платформой для такой стратегии. Главное здесь — не достигнуть точки невозврата»,— считает господин Кондиайн.

Олег Дилимбетов