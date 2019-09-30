«Квадру» оштрафуют в рассрочку

Как стало известно “Ъ”, «Квадра» согласовала с «Советом рынка» (регулятор энергорынков) схему рассрочки выплаты штрафов за задержку вводов новых энергоблоков. Выплаты в пользу потребителей будут идти в течение шести лет равными траншами, общая сумма может превысить 1,3 млрд руб. Продление сроков компания и регулятор объясняют рисками нарушения ковенант по кредитам «Квадры» и необходимостью обеспечить прохождение зимы 2019–2020 года. Аналитики отмечают, что такая схема создает прецедент и по сути является беспроцентным кредитом со стороны энергорынка.

Подконтрольной ОНЭКСИМу Михаила Прохорова энергокомпании «Квадра» удалось договориться с «Советом рынка» о рассрочке по выплате штрафов за задержку вводов новых энергоблоков на Алексинской и Воронежской ТЭЦ-1, следует из протокола заседания набсовета ассоциации от 23 сентября. Речь идет о возврате потребителям первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) до 1,3 млрд руб.

Компания строила энергоблоки по договорам поставки мощности (ДПМ-проекты), гарантирующим возврат инвестиций за счет оптового энергорынка, но сильно опаздывает с вводами, за что полагаются штрафы. «Квадра» будет платить их ежемесячно, с марта 2020 года до конца 2025 года.

По Алексинской ТЭЦ-1, новый энергоблок которой был запущен в феврале, штрафы будут начисляться за период с октября 2018 года по январь 2019 года. По Воронежской ТЭЦ-1, которая, как уточнили “Ъ” в «Квадре», будет запущена в четвертом квартале 2019 года, штрафы спишут за период с июня 2018-го по сентябрь 2019 года. Но в графике выплат под эту ТЭЦ, вероятно, на случай новых задержек, зарезервированы транши также и за октябрь 2019-го — февраль 2020 года.

«Квадра» — единственная энергокомпания, которая допускала задержки вводов всех ДПМ-блоков. В 2016 году она не успевала запустить вовремя четыре энергоблока — на Курской ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ-1, Дягилевской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ, тогда накопленные штрафы превышали 3 млрд руб. Компании удалось договориться с энергорынком об отмене ДПМ на Курской ТЭЦ-1 и о переносе сроков ввода по остальным блокам, но и после этого «Квадра» не раз переносила их запуски. Сейчас из общей суммы в 1,3 млрд руб. больше половины (706,3 млн руб.) приходится на просрочку ввода ДПМ-энергоблоков, а также «эмиссионный штраф» в 669 млн руб., лишающий компанию части платежей за мощность. С июля по декабрь 2019 года «Квадре» могут снизить цену на мощность еще на 210 млн руб.

На заседании набсовета «Квадра» ссылалась на недостаток средств для реализации инвестпрограмм в объеме более 5,6 млрд руб., задолженность за электроэнергию (более 2 млрд руб.), и риски досрочного истребования кредитов банками в связи с неисполнением ковенант. Текущее соотношение долг/EBITDA «Квадры» — 4,2. Также компания отметила, что завершила строительство Воронежской ТЭЦ-1 на 90%, общий объем вложений составил 15 млрд руб. По данным «Совета рынка», энергоблок может быть введен в начале 2020 года.

Решение о рассрочке в ассоциации объясняют тем, что компания уже платила значительные штрафы за просрочку вводов объектов ДПМ. На этот раз, учитывая ее «непростое финансовое состояние», выплата без рассрочки могла ухудшить показатели ниже пороговых значений, согласованных с кредиторами, что могло привести к остановке строительства Воронежской ТЭЦ, а также повлияло бы на возможности «Квадры» без аварий пройти осенне-зимний период 2019–2020 годов.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что размер штрафа сопоставим с прибылью компании за первое полугодие 2019 года, поэтому отсрочка дает «Квадре» «тактическое окно для снижения долговой нагрузки». Но аналитик обращает внимание на то, что штрафы наложены без процентных платежей. В результате, поясняет он, энергорынок через потребителей выдает беспроцентный кредит компании на несколько лет, таких прецедентов еще не было.

Татьяна Дятел