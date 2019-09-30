Бизнес ждет либерализацию

Медицинские IT-сервисы позволяют получать удаленные консультации докторов. Кроме очевидного социального эффекта, это имеет значимый экономический потенциал — в частности, в транспортной отрасли. Однако участники этого рынка отмечают, что законодательные ограничения тормозят развитие умных технологий и возможности получения выгоды от их внедрения. В перспективах направления разбиралась Яна Войцеховская.

С 2018 года в России начал действовать закон о телемедицине: проект позволяет россиянам получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету. Однако онлайн-консультации находятся в жестких рамках закона: поставить первичный диагноз и определить терапию можно только на очном приеме у врача, то есть российская телемедицина предусматривает лишь возможность повторных дистанционных консультаций у специалиста. Пока перспективы этой отрасли в России до конца не ясны.

Рынок телемедицины начал формироваться в 2017 году: пристальное внимание на нее обратили «Мегафон», МТС и «Медси», Сбербанк, «Яндекс» и другие компании, вложившие в развитие таких стартапов миллионы долларов. Это один из наиболее быстрорастущих сегментов здравоохранения в мире: темпы его увеличения составляют около 20% в год. По ожиданиям «Ростеха», объем рынка, включая оборудование, программное обеспечение и собственно телемедицинские услуги, к 2020 году может составить 300 млрд рублей.

Изъяны закона

Формально первичные дистанционные консультации закон не разрешает — поставить диагноз и назначить лечение нельзя. Однако именно первичная профессиональная консультация наиболее важна в условиях России с ее географической протяженностью и отсутствием во многих населенных пунктах врачей узких специальностей, отмечает главный специалист по эндокринологии и эндокринной хирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Илья Слепцов. «Сервис телемедицины имеет смысл, чтобы люди из удаленных регионов могли быстро получить доступ к нужному специалисту тогда, когда физической возможности у них для этого нет»,— говорит он.

Кроме того, по закону телемедицинская помощь оказывается только тем пациентам, которые прошли аутентификацию через портал Госуслуг, а оказывать ее могут только врачи, занесенные в Федеральный регистр медработников, которые числятся в медорганизации, также находящейся в специальном федеральном реестре. В итоге 95% обращений в сервис телемедицины приходится на расшифровку и интерпретацию ЭКГ и рентген-исследований, приводит данные один из участников рынка.

Движение по правилам

Законопроект об удаленных предрейсовых и послерейсовых осмотрах водителей транспортных компаний, которые могли бы обеспечить потенциальный высокий спрос среди представителей бизнеса, так как их деятельность связана с регулярными медосмотрами, был внесен еще в сентябре 2017 года, до вступления в силу закона о телемедицине.

Актуальность проекта связана с тем, что для личного осмотра каждого водителя не хватает медработников и оборудованных помещений. Тормозит принятие документа понятийная казуистика: например, водитель, проходящий предрейсовый или послерейсовый медицинский осмотр, не является «пациентом» в значении, определенном федеральным законом, а «дистанционный медицинский осмотр» и «дистанционное медицинское наблюдение» за состоянием здоровья не являются идентичными процедурами, поясняют в группе компаний «Деловые Линии». Тем не менее в профессиональном сообществе ожидают, что в осеннюю сессию законопроект получит продвижение и к 2020 году удаленный медосмотр будет официально узаконен.

Выгода на проводе

В востребованности непосредственно телемедицины уверен 41% опрошенных, следует из исследования, проведенного петербургским сервисом Ondoc. Предрейсовые медосмотры водителей обязаны проводить транспортные компании, их частотность зависит от географии деятельности компании, но некоторые производители оборудования приводят такие данные: до 400 осмотров водителей в месяц. По оценке специалистов, стоимость аппаратуры может варьироваться в пределах 35 тыс.— 200 тыс. рублей, некоторые также арендуют установки, что снижает затраты до 18 тыс.— 22 тыс. рублей. Впрочем, покупать дорогой диагностический комплекс необязательно: можно подключить к компьютеру алкотестер, тонометр, пирометр и принтер для этикеток, отмечают некоторые производители.

Приведенные ценовые ориентиры действительно могут дать экономию в крупных компаниях или в случаях разъездного характера работы. Удаленные медосмотры привлекательны тем, что дается беспристрастная оценка, исключается человеческий фактор, отмечает директор по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые Линии» Александр Лашкевич.

«Удаленные медицинские осмотры очень востребованы в логистике,— делится он.— С учетом географии перевозок нашей компании (вся Россия, а также страны СНГ) держать в штате медперсонал в каждом городе присутствия неоправданно дорого, особенно в связи с сезонными колебаниями спроса на перевозки и высокими северными коэффициентами. Поэтому приходится прибегать к помощи сторонних медицинских организаций, имеющих соответствующие лицензии. При этом не всегда можно найти партнера для проведения осмотров водителей в шаговой доступности к стоянкам транспорта, да и плата за эти услуги значительно выше, чем их организация удаленно. Говорить о внедрении инициативы в реальную жизнь пока рано, в связи с текущими законодательными ограничениями, но с точки зрения наличия технологий и оборудования для внедрения телемедицины в транспортной отрасли проблем уже давно нет».

С помощью телемедицинских комплексов возможно идентифицировать пользователя, измерять давление, пульс, температуру, выявлять алкогольное опьянение, распечатывать результаты и вести базы данных протоколов дистанционных исследований, делать выборку статистики медосмотров по сотруднику или их группам за конкретный период наблюдения, отправлять данные руководству компании либо аккумулировать их в личном кабинете руководителя, рассказывает исполнительный директор компании-разработчика «Биософт-М» Виталий Басс. Согласно результатам тестовых испытаний такого комплекса в транспортных компаниях, процент сотрудников, позволяющих себе прибывать на смену с остаточными явлениями алкоголя, снизился с 6,7% до 0,3% за квартал, а также выявлено 19% водителей, страдающих гипертонической болезнью и нуждающихся в медицинской помощи и лечении, добавляет он. Мобильная версия комплекса, подключаемая к смартфону, позволяет круглосуточно контролировать состояние водителей во время рейса или сотрудников ответственных и опасных производств.

Спрос с шашечкой

Другим рынком со спросом на сервисы телемедицины являются агрегаторы такси. По закону у водителя перед выходом на линию обязаны проверить давление, пульс, температуру и отсутствие паров алкоголя, рассказывает директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Алексей Федотов. «Если у крупных таксопарков врачи могут быть в штате, то небольшим и средним таксомоторным компаниям, и тем более индивидуальным предпринимателям это не по карману, поэтому они вынуждены отправлять своих водителей или ехать сами в ближайший сертифицированный пункт осмотра. В итоге на такой осмотр уходит много времени»,— объясняет он.

«Яндекс.Такси» уже около года участвует в тестировании оборудования для удаленных медосмотров — оно установлено на 22 АЗС в Москве и Калуге. «Здесь у водителя проверяются все необходимые показатели, а удаленный врач делает заключение о том, может ли он выйти на линию. Однако подчеркну: сейчас это лишь тестирование, поскольку удаленные медосмотры не имеют юридической силы. Если такие услуги будут узаконены, это позволит существенно упростить и облегчить жизнь водителей такси, а также увеличит их средний заработок в день на 5–10% за счет экономии времени на поездки в медучреждения»,— рассчитывает господин Федотов.