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07:00
Главные новости к утру 30 сентября
29/09
«Ласточку» из Петербурга до Иматры посчитали перспективной
29/09
СКА обыграл московское «Динамо»
29/09
Станцию метро «Удельная» капитально отремонтируют
29/09
«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче 11-го тура РПЛ
28/09
Серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных прошла в центре Петербурга
28/09
Из-за матча «Зенит» — «Бенфика» метро в Петербурге будет работать дольше
28/09
Из Петербурга в Иматру впервые отправилась «Ласточка»
28/09
В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам
27/09
Экоактивисты в Петербурге вышли на одиночные пикеты
27/09
В Приморском районе Петербурга построят спортивный комплекс с центром киберспорта за 460 млн рублей
27/09
Право аренды двух земельных участков в Петербурге разыграли на торгах
27/09
Конкурс на проектирование «коричневой» линии метро в Петербурге отменен
27/09
Петербургский аэропорт готов принимать туристов по электронным визам с 1 октября
27/09
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Цифры
"Компании". Приложение
№177
от
30.09.2019
, стр. 30
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия