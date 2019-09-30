Вечное намерение

Ежегодно в дни Петербургского международного экономического форума город подписывает многомиллиардные соглашения с инвесторами. Потенциальные инвестиции в заявленные этим летом проекты превысят 182 млрд рублей. Однако большинство из них — это условные договоренности, не содержащие конкретных обязательств сторон, а другие касаются вложений, которые, по сути, являются частью известных или реализуемых проектов. Самая интересная группа — соглашения, из года в год претерпевающие изменения и терпеливо переподписываемые Смольным.

Исполнение обязательств по договоренностям, анонсируемым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сложно проверить. Виной тому отсутствие в них закрепленных условий и инструмента отслеживания реализации заявленных проектов. Город подписывает документы «о намерениях» и громко объявляет крупные суммы ожидаемых инвестиций, но по итогу не подсчитывает их фактический объем — по крайней мере, не озвучивает их в СМИ.

BG прошелся по списку наиболее крупных проектов, заявленных на последних ПМЭФ, и постарался зафиксировать их показатели в моменте.

Условные единицы

На экономическом форуме 2019 года город заключил 27 соглашений, общая сумма заявленных инвестиций составила 182,4 млрд рублей.

Соглашение с ОАО «РЖД» на 88 млрд рублей должно способствовать развитию железнодорожного транспорта в Петербурге. «Планируется организовать высокоскоростную связь с пригородами Северной столицы, будут построены новые ветки, обновлен подвижной состав»,— говорится в сообщении Смольного. В 2018 году городская администрация и РЖД также подписывали меморандум о сотрудничестве, договорившись «проработать вопрос создания благоприятных экономических и правовых условий для развития железнодорожного транспорта и транспортно-логистического комплекса, в том числе разработку и реализацию отдельных инвестиционных проектов».

В пресс-службе РЖД сообщили, что 88 млрд рублей — это инвестиционная программа компании на ближайшие годы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которую входят проекты обновления железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. При этом за первое полугодие текущего года она инвестировала в развитие Октябрьской железной дороги 15,3 млрд рублей, а за 2018 год — более 62 млрд рублей. Таким образом, монополист уже совокупно вложил более 77 млрд рублей.

На ПМЭФ-2018 Санкт-Петербургом было подписано соглашение с ООО «Феникс» (собственник и оператор порта Бронка) о намерениях компании создать объекты капитального строительства водного транспорта: контейнерный терминал и терминал накатных и других грузов, включая причалы; объекты коммунального обслуживания и железнодорожного транспорта; склады и площадки, образующие инфраструктуру морского терминала многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (ММПК). До 2040 года инвестор был готов направить на эти цели 21,1 млрд рублей. Минувшим летом появилось также соглашение об инвестициях в размере 10 млрд рублей в строительство терминально-логистического центра «Бронка» (ТЛЦ).

Официальный представитель «Бронка групп» пояснил, что сумма в 10 млрд рублей является составляющей суммы в 21 млрд рублей. «Основные объекты, строительство которых предполагается в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта на территории ММПК "Бронка" по соглашению 2018 года, созданы. По проекту строительства ТЛЦ уже завершается процедура формирования единого земельного участка для его реализации»,— добавили в компании.

Документ о сотрудничестве с ПАО «Газпром» и Яхт-клубом Санкт-Петербурга даст импульс развитию парусного спорта в Северной столице, созданию инфраструктуры, необходимой для тренировок парусных команд и организации регат международного уровня, говорится в сообщении администрации города. Аналогичный трехсторонний документ был подписан ранее, в 2013 году. Новое соглашение действует до 2022 года. «По сути, это переподписание,— поясняет командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.— Обязательства Петербурга сводятся к тому, что город создает нам "зеленый свет" и административно поддерживает все наши проекты и начинания». Среди обязательств «Газпрома», например, спонсорские контракты по парусным мероприятиям, которые год от года меняются и ротируются. «Мероприятия стоят от 1 млн рублей до примерно 10 млн — когда это крупные международные события. Кроме этого, материальная поддержка Академии парусного спорта, сейчас это около 400 детей. А также компания реализует строительство больших инфраструктурных проектов: нового яхт-клуба и культурно-исторического центра "Полтава"»,— перечисляет господин Любомиров, не уточняя конкретные суммы и сроки строительства.

Такой подход взаимоотношений с администрацией города характерен для крупных компаний — монополистов, государственных банков и других инфраструктурных институтов, присутствующих в Петербурге.

Необходимо и достаточно

Помимо довольно условных договоренностей с размытыми обязательствами сторон и сроками их исполнения, есть ряд соглашений, которые фактически дублируют проекты других инвесторов, ставя под вопрос их целесообразность и окупаемость. Так, с разницей в один день город подписал на ПМЭФ-2019 сразу два документа, предполагающих создание потенциально конкурирующих между собой лечебных учреждений, причем в одной локации.

Медицинский институт имени Березина Сергея (МИБС) собирается вложить 1,2 млрд рублей в создание центра дистанционной лучевой терапии, до которого будет удобно добираться жителям южной части Петербурга, для этого инвестор уже подобрал участок на проспекте Ветеранов рядом с действующим Городским клиническим онкологическим диспансером. Одновременно о готовности построить для онкодиспансера лучевой блок заявило АО «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»), инвестор также намерен построить его поликлинический блок и создать центр паллиативной медицинской помощи в Колпино.

Представители частного медицинского бизнеса на ПМЭФ в разговоре с корреспондентом “Ъ” в самых мягких выражениях расценили шаг Смольного как спорный, признавшись, что подписание соглашения с госкорпорацией для них стало полной неожиданностью.

В холдинге «Швабе» не стали комментировать подробности и перспективы окупаемости проекта для онкологических больных, сообщив, что он находится в стадии проработки и запрашиваемая информация является коммерческой тайной. Не уточнили здесь и планируемый объем вложений: в официальном пресс-релизе правительства Санкт-Петербурга указана сумма на три составляющих инвестпрограммы «Швабе» в городе (15 млрд рублей), однако на сайте самой компании сказано, что эти деньги рассчитаны также на проект холдинга в Пензе.

Председатель правления МИБС Аркадий Столпнер высказался более определенно. «Мы очень настороженно относимся к данному проекту и считаем его серьезным конкурентом нашему,— признается он.— В настоящее время идет предпроектная подготовка и ожидание решения по "земле". Город должен выделить под строительство участок площадью 0,8 га и содействовать реализации проекта, чего пока, к сожалению, не происходит. Процесс оформления бумаг серьезно буксует по причинам, нам не совсем понятным. В связи с этим мы постепенно начинаем терять интерес к проекту».

В прошлые годы МИБС также подписывал соглашения о строительстве центров ядерной медицины в Новосибирске, Томске и Барнауле. Они должны начать работать до конца года, добавил господин Столпнер.

Взгляд за горизонт

На форуме 2018 года было подписано 70 соглашений, общей суммой инвестиций более 267 млрд рублей, в коротком сообщении о которых Смольный выделил несколько: о выпуске и обслуживании «Единой карты петербуржца» — с банком ВТБ, о развитии инфраструктуры города-спутника «Южный» — с Российским фондом прямых инвестиций, о сотрудничестве в сфере цифровых технологий — с ПАО «Сбербанк».

Со Сбербанком и ООО «Сберэнергодевелопмент» город тогда же договорился о реконструкции по механизму концессионного соглашения групповых и квартальных котельных, использующих в качестве основного топлива уголь, мазут и дизельное топливо, с переводом на газообразное топливо. Срок реализации проекта — 2033 год, объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Менеджер направления по связям с общественностью и СМИ управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Марина Азарная рассказала, что подготовка к реализации проекта продолжается. «Изменилась его конфигурация по решению администрации города, соответственно, скорректировались сроки реализации. В настоящее время банк ведет переговоры с потенциальным инвестором. Главный критерий отбора — состоятельность и компетентность инвестора, опыт реализации аналогичных проектов на других территориях»,— сообщила она.

Проект ООО «Вернисаж», предполагающий строительство в Купчино автовокзала «Южный» стоимостью 1,3 млрд рублей и получивший в прошлом году от петербургской администрации статус стратегического, заморожен. Город до сих пор не выделил инвестору земельный участок под застройку.

В ПАО «Ростелеком», подписавшем соглашение о намерении в срок до 2048 года реализовать инвестиционный проект «Единая информационная автоматизированная система "Жилищно-коммунальное хозяйство"» стоимостью 1 млрд рублей, заявили, что «соглашение лежит в основе долгосрочного сотрудничества в сфере ЖКХ и на сегодняшний день ведется плотное взаимодействие с городом для развития единой экосистемы отрасли».

Не скоро складываются отношения Смольного с ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей», с 2010 года пытающимся построить предприятие в Конной Лахте. В 2018 году город подписал с компанией соглашение о создании машиностроительных заводов по производству компонентов среднеоборотных двигателей и чугунного литья, официально закрепив за инвестором статус стратегического (что предполагает выделение ему земельного участка целевым назначением). Примечательно, что само постановление об этом вышло за полгода до ПМЭФ — в декабре 2017-го. За эти годы проект претерпевал не одну корректировку параметров, а его стоимость выросла с 1 млрд до 8,1 млрд рублей. Новые сроки создания заводов — до 2027 года, то есть город готов ждать предприятие 17 лет.

Нарушение скоростного режима

На текущий момент находятся в стадии разработки некоторые проекты, решения по которым приняты довольно давно. В частности, на ПМЭФ-2017 город подписал аналогичные по содержанию соглашения с двумя банками — ВТБ и ЕАБР. Документы содержат намерения сторон реализовать инвестиционный проект по строительству Восточного скоростного диаметра — магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Объем инвестиций, фигурирующий в документе с ВТБ, — не менее 110 млрд рублей, с ЕАБР — 150 млрд рублей. ЕАБР также заявлял о готовности вложить 12 млрд рублей в строительство трассы М-49 в Приморском районе Петербурга.

В обеих кредитных организациях сообщили, что рассчитывают принять участие в реализации проекта городской магистрали в качестве членов пула кредиторов: «Как правило, при финансировании таких крупных инфраструктурных проектов формируется синдикат банков, как в случае с ЦКАД в Москве или аэропортом "Пулково" в Петербурге,— говорят в пресс-центре ЕАБР.— В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по Восточной хорде, которые планируется закончить к концу года. Параллельно город ведет работу по выкупу земельных участков, расположенных по пути Восточной хорды. По окончанию проектных работ будет определена конечная стоимость, пул банков, финансирующих проект, и доля каждого банка в финансировании». В пресс-службе ВТБ ограничились фразой о том, что параметры участия банка можно будет определить только после изучения конкурсной документации.

Обещанного три года ждут

В 2016 году Смольный также заявил о создании на территории аэрокомплекса «Пулково-2» при участии ВТБ специальной экономической зоны «Аэрополис» для развития внешнеторгового потенциала российских компаний. Зона с особым режимом хозяйствования, стоимостью 6,3 млрд рублей, должна была появиться вблизи Пулково к 2020 году. На данный момент проект фактически заморожен.

Тем не менее, на ПМЭФ-2018 город подписал с ООО «Аэрополис» другое соглашение — о развитии Пулково, включающем создание кластера с бизнес-центрами, паркингами, складами и грузовым терминалом. Заявленный объем инвестиций — 11,3 млрд рублей, а срок — до 2031 года. Проект также имеет статус стратегического.

На ПМЭФ-2016 администрация Петербурга договорилась с ООО «Тандем-Истейт» о создании креативного пространства Artplay SPb путем реконструкции существующих зданий Центрально-конструкторского бюро машиностроения и зданий казарм Новочеркасского 145-го полка на Красногвардейской площади под выставочные и торговые пространства, конгрессные и конференц-залы, офисы и студии, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-центры. Объем инвестиций был оценен в 3,1 млрд рублей, срок реализации — 2019 год.

Директор департамента управления недвижимостью ООО «УК "Артплэй"» Дарья Устинова сообщила BG, что завершена первая фаза реализации проекта. «В здании общей площадью около 30 тыс. кв. м расположились центр дизайна и архитектуры и уникальная event-площадка, успешно функционируют 175 резидентов, среди которых архитектурные бюро, дизайн-студии, интерьерные шоурумы, художественные галереи, школа танцев и международная школа моды,— перечислила она.— Следующая стадия развития проекта — на 2020–2022 годы — предполагает открытие музея современного искусства, включающего в себя мультимедийный центр и музей под открытым небом. Будет запущена вторая очередь центра дизайна и архитектуры, что позволит воплотить образовательные проекты, включая детские и юношеские инициативы». По словам госпожи Устиновой, в проект на текущий момент инвестировано 2,4 млрд рублей. Таким образом, он реализуется, несколько задерживаясь по срокам.

По соглашению от 2016 года, к 2019 году НПО «Инноватех» должно было построить в промзоне Обухово завод по утилизации резинотехнических изделий и отработанных шин стоимостью 920 млн рублей. Но сейчас ввиду проблем с финансированием компания ведет поиски новых потенциальных инвесторов проекта.

Свободные отношения

Практически все пресс-релизы Смольного относительно результатов ПМЭФ содержат фразу: «Соглашение закрепляет намерения инвестора реализовать проект в установленные сроки (не всегда раскрываются.— BG) за счет собственных и привлеченных средств. Город, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией». Таким функционалом ограничиваются обязательства Смольного: ни сроки, ни задачи, ни результаты, которые ожидаются от городских властей в рамках соглашений, не прописаны. Тем более не указываются меры компенсации, которые могут быть применены в случае неисполнения администрацией Петербурга взятых на себя обязательств. Хотя инвестиционные проекты бизнеса с участием коммерческих структур всегда предполагают взаимные неустойки и ответственность обеих сторон.

Это приводит к ситуациям, подобным той, что сложилась несколько лет назад при строительстве автозавода Nissan в промышленной зоне Каменка. Тогда чиновники за закрытыми дверями пообещали инвестору убрать мусорную свалку неподалеку от промзоны — как условие для создания производственных мощностей компании на территории Петербурга. Nissan завод построил и запустил, а свалка до сих пор не ликвидирована.

Кстати, на прошедшем ПМЭФ власти города договорились с Министерством природных ресурсов и экологии России о передаче в его ведение другой городской свалки — полигона «Красный Бор». Очевидно, Смольный осознал, что не способен самостоятельно решать проблемы, связанные со складированием и уничтожением городского мусора.

Анастасия Цыбина