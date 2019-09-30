«Даже обещать нового ничего не нужно»

На прошедших в начале сентября губернаторских выборах в Петербурге выиграл кандидат, назначенный на должность временно исполняющего обязанности главы города еще в октябре прошлого года. В планах развития Санкт-Петербурга Александром Бегловым и ожиданиях бизнесменов и общественности от новой команды Смольного разбиралась корреспондент BG Яна Войцеховская.

«Я единственный здесь хозяйственник, который не принадлежит ни к одной партии. Моя поддержка — это горожане»,— заявлял в ходе предвыборных дебатов господин Беглов, в итоге набравший на выборах главы города 64,4% голосов. Его полномочия на посту градоначальника продлятся пять лет. Политическая программа избранного губернатора включает в себя четыре раздела: «комфортный», «социальный», «умный» и «открытый» город. Большинство проектов, анонсированных в программе, так или иначе уже были в планах предыдущего правительства.

Тезисы политической пятилетки были представлены еще весной на совете по стратегическому развитию и проектам Санкт-Петербурга, куда были приглашены более 50 представителей промышленности, бизнеса, науки и здравоохранения. Удивительно, отмечали участники совета, что советовать им не дали: презентация по каждому пункту программы заняла более 1,5 часов, но «мозгового штурма», обсуждения, ранжирования и обратной связи не было предусмотрено, возмущались присутствующие. Тогда их заверили, что совет будет проходить регулярно, предложения будут учитываться. С того момента информация о предстоящих заседаниях совета не публиковалась. BG провел собственный опрос неравнодушных жителей Петербурга, которые высказали, чего они ждут от новой команды Смольного и каких изменений хотят в городе.

Желанный диалог

Многие предприниматели и руководители компаний отмечают, что Смольному надо вернуться к практике динамичного и открытого общения с бизнес-сообществом Петербурга. «Целесообразно возобновить практику совместной работы координационных органов Смольного — по экономике, транспорту, инвестициям — с бизнесом, то есть площадок, где еще недавно представлялись элементы городской "Стратегии-2030", к которой, кстати, также имеет смысл вернуться»,— отмечают в группе компаний «Евросиб», ожидая, что петербургский бизнес вовлекут в обсуждение и реализацию намеченных городской администрацией планов.

Генеральный директор и совладелец информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что «адекватные» предприниматели все чаще отходят от связей с властью, и надеется, что новый состав руководителей Смольного постарается изменить эту парадигму. Он напоминает, что сигналом к диалогу стал конкурс кадрового потенциала, инициированный новой администрацией Петербурга. Кроме общения с бизнесом, уверен экс-глава завода «Звезда» Павел Плавник, власть должна получать непрерывную и постоянную обратную связь от жителей города. «Если хотят на выборах выбрать Иванова, Петрова или Сидорова, значит надо услышать и пойти навстречу»,— отмечает он.

Заниматься бизнесом и быть в стороне от политики в России не получается, констатирует исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев. Он говорит, что после предвыборной кампании чиновники разных уровней наконец-то выдохнули и начали заниматься текущей деятельностью, взаимодействовать с бизнесом. «Малый и средний бизнес ожидает больше открытости и неформальной заинтересованности власти. Встречи — это очень хороший формат. Собирать актовые залы, где все сидят и слушают лекцию,— это уже для другой публики»,— говорит он, подчеркивая, что живое общение показывает уважение со стороны власти. В целом, добавляет господин Муравьев, информация о положительных эффектах и успехах новой власти должна распространяться не через провластные СМИ, а через коллег, как сарафанное радио, которое является намного более действенным инструментом.

В сравнении достается

Александру Беглову предстоит найти «золотую середину» между двумя крайностями: консервативной политикой Георгия Полтавченко и одиозными проектами Валентины Матвиенко, полагает Иван Федяков. Однако, отмечает он, по бэкграунду и первым политическим шагам господина Беглова видно, что избранный губернатор больше похож на Полтавченко, чем на Матвиенко. «Вектор развития нужно периодически менять, для этого и существует понятие сменяемости власти. К сожалению, можно констатировать, что инвесторам сейчас неинтересно заходить в город с крупными проектами»,— считает совладелец Infoline.

С ним согласен управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. По его мнению, это связано с неэффективным госуправлением и динамично меняющимся законодательством. «Это какая-то бесконечная белка в колесе. Бежишь, бежишь, бежишь и не можешь догнать законодательство»,— делится он.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор также полагает, что период до 2024 года будет похож на правление Георгия Полтавченко. «Это старый тип хозяйственника»,— характеризует он господина Беглова. Историк Лев Лурье считает, что у Петербурга при всех недостатках было два «неплохих» губернатора — Владимир Яковлев и Валентина Матвиенко. «Яковлев был примечателен тем, что при нем развивалась демократия и средства массовой информации, кроме того, он был профессиональным строителем, и все главные проекты были затеяны при нем. Валентина Ивановна была честолюбивой и тщеславной, и это шло на пользу городу. Период Полтавченко — это этап стагнации. Его главное искусство в том, что он ничего не говорил, поэтому и глупости не вырывались — была тишь да гладь да божья благодать»,— рассуждает он.

Господин Лурье не возлагает больших надежд на новое руководство города. «Мне непонятны намерения власти, управлять городом могли бы более харизматичные люди»,— уверен он. Некоторые высказывания Александра Беглова вызывают удивление, и складывается ощущение, что его пресс-служба работает плохо, отмечает эксперт. «Попытка сказать слово "многоконфессиональный" была особенно удачна»,— иронизирует Лев Лурье. Если политик не может выговорить слово, надо предупредить, чтобы он его не произносил. «Это, собственно говоря, задача тех, кто оформляет человека, а не самого человека»,— убежден историк.

Депутат Законодательного собрания Максим Резник считает, что губернаторы были представителями авторитарной команды Владимира Путина, разница была только в стилистике. «Валентина Ивановна — с комсомольским задором, Георгий Сергеевич — с божьей помощью»,— говорит он, подчеркивая, что подходящий кандидат на пост губернатора мог бы быть найден только путем честных и свободных выборов.

Разрешите доложить

По словам управляющего партнера юридической компании «Качкин и партнеры» Дениса Качкина, в городе сложился отложенный спрос на инвестиции, есть потребность в новых, ярких прорывных проектах: основной акцент должен быть направлен на комплексное обновление туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры. Он отмечает, что бизнес ожидает от Смольного стабильного позитивного развития — без резких движений и рывков. «Важен здоровый баланс между запросами бизнеса и интересами населения при минимуме популизма. Городу нужен прежде всего уверенный и заботливый хозяйственник»,— вспоминает любимое слово бывшего врио господин Качкин.

Крупнейшие достижения Петербурга последних лет связаны с самодеятельностью населения и бизнеса, подчеркивает Лев Лурье, приводя в пример «Новую Голландию», «Севкабель», развитие сегмента общественного питания и рост туризма. Еще один проект, созданный «на харизме и энтузиазме предпринимателей»,— улицу Рубинштейна — вспоминает Иван Федяков, характеризуя ее как «центр притяжения федерального масштаба». Он опасается, что без принятия волевого политического решения главная ресторанная и туристическая улица Петербурга может исчезнуть под давлением местных жителей, жалующихся на шум и запахи. Первые сто дней правления Александра Беглова должны продемонстрировать бизнес-сообществу, пришел ли человек с такой волей принятия решения, или город получил очередного чиновника, который будет руководить по принципу «что бы сделать, чтобы ничего не делать», считает эксперт.

Генеральный менеджер и совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы отмечает, что за последние восемь лет город «сильно сдал». Он ожидает, что власти начнут заниматься реставрацией фасадов, которая была в последний раз масштабно проведена при госпоже Матвиенко. «Историческая часть города — это то, что мы продаем, то, на чем мы зарабатываем и с чего платим налоги. По сути, мы продаем ауру, воздух и архитектуру Петербурга. Наша отрасль на 100% зависит от того, как выглядит город, в том числе зимой»,— говорит господин Теймурханлы, вспоминая, что с вводом электронных виз индустрия гостеприимства ожидает кратного увеличения турпотока. С этими прогнозами соглашается генеральный директор судоходной компании «Астра Марин» Андрей Кузнецов. Вместе с потоком растет нагрузка на инфраструктуру города: туристические автобусы заполнили дороги, — отмечает он, выражая надежду на поэтапное решение этой проблемы. «Мне кажется, что пришел наконец-то тот самый губернатор, который будет заниматься городом, что-то аналогичное Собянину (мэр Москвы.— BG)»,— уверен господин Кузнецов.

Однако, предупреждает Игорь Водопьянов, деньги на заявленный триллионный бюджет для развития города будут получены из «зверского налогообложения». «Иной волшебной палочки нет»,— говорит он.

Александр Конфисахор подчеркивает, что Петербург необходимо вывести из положения захолустного города без предназначения. Он отмечает, что, помимо роли культурной и туристической столицы, Петербург должен играть роль научного и интеллектуального центра, но это пока явно не прозвучало в риторике Смольного. Вместе с надеждами на преображение города член совета директоров ПАО «Совавто-С.Петербург» Сергей Петросян высказывает пожелание о невмешательстве руководства Петербурга в политику. «Считаю, что нынешняя команда Смольного должна заниматься исключительно хозяйственными вопросами города, без вторжения в политику. Если будет еще одна такая зима, то доверие к "крепким хозяйственникам" будет окончательно подорвано. Если состоится еще один разгон демонстрации, как это было 1 мая 2018 года, то люди решат, что, не умея хозяйствовать, власть занимается не своим делом»,— говорит он, перечисляя среди проблемных вопросов состояние дорог, крыш и водных коммуникаций.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что в предвыборную кампанию было заявлено много планов. «Ждем, чтоб та энергия, с которой Александр Беглов работал на протяжении почти года, не иссякла. Даже обещать нового ничего не нужно. Если удастся реализовать все то, что было сказано, это уже сильно и заметным образом изменит жизнь в Петербурге»,— верит он.

«Кроме парка на месте судебного квартала нам ничего нового не предложили, каждый последующий губернатор обещает строить метро, но каждый строит все меньше и меньше»,— не согласен с политологом Лев Лурье. Он отмечает, что проработанной концепции, ясных сроков, понятных источников финансирования проектов нет. «Неизвестно, какие лоббистские способности у господина Беглова. Пусть он не умеет разговаривать, как Демосфен, но возможность доставать деньги могла бы это восполнить, однако пока все напоминает разговоры о намерениях»,— заключает Лев Лурье.