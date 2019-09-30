Доля реального

В последние годы в первой сотне рейтинга крупнейших компаний СЗФО по динамике роста вдвое сократился пул представителей бизнеса Ленинградской области. Так, если в прошедшие пару лет он почти в два раза превышал число фирм из Калининграда (пятнадцать против восьми в 2018-м и девять против четырех в 2016 году), то в нынешнем рейтинге практически с ним сравнялся: наряду с шестью компаниями из анклава — всего семь компаний из ближайшего к Петербургу региона. Пропали из таблицы, например, дилер грузовых, малотоннажных и специальных автомобилей технический центр «Восток» и Выборгский судостроительный завод: оба засветились в рейтинге прошлого года благодаря низкой базе по выручке 2015-го. За счет снижения оборотов испарились из списка производитель чая и кофе «Якобс» и Тихвинский ферросплавный завод. Зато предприятие по выпуску стеклотары «Русджам», в 2017 году нарастив выручку на 31,5%, а в 2018-м увеличив ее еще на 72,5% год к году, обеспечило себе 51-е место в сотне наиболее быстро растущих компаний СЗФО.

В других региональных командах — плюс-минус один игрок. Правда, по-настоящему Ленинградская область соревнуется лишь с Петербургом: на ПМЭФ-2019 пресс-службы правительств обоих регионов не только наперебой сообщали о количестве заключенных с бизнесом соглашений, но истово подсчитывали стоимость этих договоров. Впрочем, опыт показывает, что реальными контрактами станут далеко не все из них. Чтобы помочь читателю оценить «выхлоп», BG на примере Санкт-Петербурга представил ретроспективу подписаний с 2016 года.

В рейтинге растет давление компаний нефтегазовой сферы. Доля структурных подразделений крупнейшей из них, группы «Газпром», в числе участников близится к 20%. Явно увеличили присутствие деревообрабатывающие и бумагоделательные предприятия, что не ускользает от внимания представителей лизинговых компаний: говоря о региональной специфике Северо-Запада, они отмечают, что лизинг лесной техники здесь набирает ход. В таблицу вернулся «Биокад» — единственный в этом году представитель фармацевтической промышленности. Но все же в общем компании производственной сферы занимают не больше трети списка из ста наиболее быстро растущих фирм региона.

Елена Большакова, редактор Business Guide «Компании»