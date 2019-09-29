В России изменился список документов для устройства на работу

С 29 сентября при приеме на работу вместо бумажных карточек СНИЛС можно будет предъявить электронное уведомление из Пенсионного фонда России (ПФР). В нем будут все необходимые данные, включая страховой номер лицевого счета. Бумажные карточки СНИЛС, которые были выданы до 1 апреля этого года, продолжают действовать. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Электронный документ выдают в отделениях ПФР и многофункциональных центрах (МФЦ). Его также можно получить онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомним, в апреле стало известно, что в России перестанут выдавать бумажные карточки СНИЛС. Вся информация теперь будет храниться в электронном формате. С 2021 года в электронный вид также должны перевести паспорта.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Паспорта россиян переводят в цифровой формат».