С пропавшего в Атлантике судна спасены три члена экипажа

С пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, двое из которых являются гражданами Украины. Об этом сообщил украинский дипломат Василий Кирилич со ссылкой на судовладельца. «Спасательная операция продолжается»,— написал он в Twitter.

Судовладелец, в свою очередь, заявил о том, что попавшее в ураган Лоренцо судно затонуло. Его поиски начались 26 сентября. По данным СМИ, на борту находились 14 членов экипажа, среди которых 10 — граждане Украины.