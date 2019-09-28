Главные новости к утру 28 сентября

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника. По словам собеседников телеканала, господин Волкер принял такое решение на следующий день после публикации жалобы анонимного осведомителя о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. О ситуации.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что не следует публиковать стенограммы разговоров президентов. Он заявил, что «читать чужие письма неприлично». О стенограмме.

Котировки большинства китайских компаний начали падать после того, как несколько СМИ сообщили о возможном ограничении потока американских инвестиций в Китай. Акции предприятий снизились в среднем на 4-7%. О влиянии пошлин.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в 2017 году признался во вмешательстве США в выборы других стран. Он сказал, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку США «делали тоже самое в других странах». О вмешательстве.

Обвиняемого в госизмене Научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) 75-летнего Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде. На проходной СИЗО «Лефортово» господина Кудрявцева встретили родные. Об обвинениях.