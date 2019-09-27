Право аренды двух земельных участков в Петербурге разыграли на торгах

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» провело первые после передачи полномочий от АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» торги на право аренды городских земельных участков.

На аукцион были выставлены два участка, расположенные в Красногвардейском и Приморском районах города. В ходе торгов были определены арендаторы.

Так, ООО «Персонал-Сервис» получило право арендовать участок площадью 4.9 тыс. кв. м на Лесопарковой улице по ставке 514 тыс. рублей в год. Участок предназначен для размещения некапитального объекта производственно-складского назначения.

Второй участок на Шуваловском проспекте площадью 3,7 тыс. кв. м будет арендовать ООО «Луябетон» по ставке 305 тыс. в год. Арендатор установит на нем некапитальный завод по производству бетона.