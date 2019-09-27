Два главных претендента на «золото» Чемпионата России по футболу готовятся сыграть в Москве. В субботу «Локомотив» встретится с «Зенитом» в 11-м туре Премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга — действующий чемпион и лидер турнирной таблицы. «Локомотив» — в группе преследователей. О шансах команд в этой встрече и раскладах букмекеров спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин поговорил с Александром Егоровым, заместителем генерального директора компании «Лика ставок», генерального партнера РПЛ.

— «Локомотив» и «Зенит», когда играют с другими соперниками, обычно всегда фавориты. Как обстоят дела, если речь идет о встрече двух этих команд? На чью победу ставят чаще?

— Да, правильно подметили. Все-таки «Локомотив» и «Зенит» — это флагманы нашего российского топ-футбола, если можно так выражаться. Конечно, крайне интересно взглянуть, кто же фаворит, когда ожидается их очный поединок. «Локомотив» играет дома — это существенный фактор при определении фаворита. Но небольшой перевес при вероятности на победу все-таки на стороне «Зенита» — порядка 5%. Если мы посмотрим на букмекерскую линию на основной исход этого матча, то коэффициент на победу «Локомотива» — 2,9, коэффициент на победу «Зенита» — 2,55. Кстати, интересно, как ставят болельщики — мы про это тоже спросили: в шесть раз превосходит объем ставок на победу «Зенита», нежели на победу «Локомотива».

— Как часто в этом сезоне, например, ставки на «Локомотив» и «Зенит» срабатывали? И можно ли назвать какой-то самый большой выигрыш, который принесли эти ставки?

— Достаточно часто. Мы понимаем, что ставят в основном на победу «Локомотива» и «Зенита». А команды выступают достаточно успешно. Не просто так они сейчас находятся наверху турнирной таблицы. При этом стоит отметить, что на «Зенит» ставят на 50% больше, чем на «Локомотив», но это закономерно. «Зенит» и «Спартак» — самые популярные команды по количеству ставок. Что касается самых интересных выигрышей на победах, я, наверное, отметил бы победу «Зенита» над «Динамо» 0:2 — болельщик с 500 тыс. руб. смог выиграть больше 1 млн руб. А такая же ставка на 500 тыс. руб, но уже в случае матча «Сочи» — «Локомотив» принесла выигрыш болельщику 925 тыс. руб.

— Кто, вероятнее всего, забьет в матче «Локомотив» — «Зенит», если судить по коэффициентам?

— Начнем с хозяев — команды «Локомотив»: наибольший шанс забить имеет Федор Смоло коэффициент 2,55. Гжегож Крыховяк, который также достаточно хорошо забивает, как мы видим сейчас, тоже предлагается с хорошим коэффициентом в 6,5. С такими же шансами, что и у Федора Смолова, оценивают гол Артема Дзюбы, но уже за «Зенит» — тоже 2,55. Далее расположились Себастьян Дриусси и Роберт Мак — 3,2 и 4,5 соответственно.

— Какую самую крупную ставку на данный момент сделали на исход этого матча?

— В моменте мы фиксируем, что самая крупная сумма ставки — 105 тыс. руб. на победу «Зенита», не так много, с коэффициентом 2,55 и с возможным выигрышем 267 тыс. руб.

— Но нельзя упускать из виду и другие встречи — все-таки 16 команд у нас в Премьер-лиге играют. Например, «Ростов» встречается с «Динамо» в субботу, «Краснодар» — с «Арсеналом» в воскресенье. В каком-то матче есть очевидный фаворит, может быть? Где ставка, если можно выразиться, наиболее надежна?

— Можно выделить матч, в принципе, где ставки менее рискованные: когда вероятность победы команды составляет более 50%. Вот так можно охарактеризовать матч «Краснодар» — «Арсенал», где «Краснодар» идет фаворитом с вероятностью победы 60%. И котируем победу «Краснодара» за 1,6. В принципе, матч «Спартак» — «Оренбург» тоже можно отнести к этой категории: победу «красно-белых» оцениваем с вероятностью 54%, тут коэффициент 1,8.

— Со «Спартаком» все непредсказуемо в последнее время…

— Это точно.