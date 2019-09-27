Мацестинская чайная фабрика вернула свое

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Мацестинская чайная фабрика К. Туршу» (входит в ГК «Мацеста чай») связи с полным погашением требований кредиторов. В частности, предприятие выплатило 13,5 млн руб. ИП Артему Колесникову. При этом в компании данное обязательство считают неправомерным. Также в прошлом году у ООО «ТД „Мацеста чай с 1947 года“», тоже входящего в структуры ГК «Мацеста чай», возникли сложности с выплатой кредитов «Локо-Банку». Весной текущего года предприятие погасило и эту задолженность.



Краевой арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Мацестинская чайная фабрика К. Туршу». Согласно документам суда, решение связано с тем, что общество погасило требования кредиторов. «Предприятие погасило требования ИП Артема Колесникова в размере 13,5 млн руб., чтобы восстановить имидж компании, вернуться к прежним объемам производства, вернуть сотрудникам рабочие места», - сообщил „Ъ-Кубань“ гендиректор ГК Константин Туршу.

Он также отметил, что коллектив компании не согласен с решением суда и не считает задолженность правомерной. По его словам, фабрика предоставила суду товарные накладные на поставку продукции от ИП Колесникова в торговые точки, выписку с банковского счета о поступлении ему соответствующих сумм, свидетельские показания сотрудников и другие доказательства, однако суд не принял во внимание предоставленные материалы. «С решением суда о возникновении задолженности не согласна не только наша компания, но и налоговая инспекция. Также большой интерес к делу проявляют правоохранительные органы. Мы будем продолжать отстаивать свои интересы, у нас есть на это право и возможности, несмотря на решение суда»,- сказал топ-менеджер компании.

В компании также уточнили, что для покрытия долгов использовались заемные средства.

Процедура наблюдения на предприятии ООО «МЧ Фабрика К. Туршу» была введена в марте 2018 года по иску ИП Артема Колесникова на сумму 13,5 млн руб. Господин Колесников утверждал, что фабрика не поставила ему продукцию, за которую он заплатил. В ГК «Мацеста чай» утверждали, что поставили сырье в полном объеме, однако суд принял решение в пользу Артема Колесникова. В мае этого года предприятие признали банкротом, в отношении общества было открыто конкурсное производство. Чайной фабрике грозила распродажа имущества, производство было закрыто.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «МЧ фабрика К. Туршу» наряду с АО «Мацестинский чай», ИП Туршу К. Ю. и ООО «ТД „Мацеста чай с 1947 года“» входит в ГК «Мацеста чай».

Кроме того, в прошлом году у ООО «ТД „Мацеста чай с 1947 года“» возникли сложности с выплатой кредитов «Локо-Банку». Топ-менеджер ГК «Мацеста чай» Константин Туршу связывал финансовые проблемы своей организации с попыткой рейдерского захвата предприятия. Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в 2015 году ООО «ТД „Мацеста чай с 1947 года“» взяло два кредита в «Локо-Банке» на общую сумму около 50 млн руб. Группа допустила просрочку по кредитам, после чего было принято решение погасить остаток долга в размере 22 млн руб. Эту сумму Константин Туршу внес на депозит в марте 2018 года, и нотариус направил извещение в адрес ростовского филиала «Локо-Банка» для погашения задолженности по кредитам. Однако незадолго до этого, в феврале того же года, «Локо-Банк» переуступил долг третьему лицу – ООО «Грин Пауэр».

ГК «Мацеста чай» пыталась оспорить эти действия в суде, и в июле 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил требования Константина Туршу и постановил признать, что обязательства ООО «ТД «Мацеста чай с 1947 года»» по кредитным договорам с «Локо-Банком» и ООО «Грин Пауэр» исполнены поручителем Константином Туршу в полном объеме. Однако позже арбитражный суд Краснодарского края вынес противоположное решение, определив взыскать с Константина Туршу и АО «Мацестинский чай» по договорам поручительства совокупно 160 млн руб. – основной долг плюс финансовые санкции.

Выкупленная ООО «Грин пауэр» кредитная задолженность предприятия Группы у КБ «Локо-банк» была также погашена весной 2019 года. В соответствии с решением 15 апелляционного суда Ростовской области сумма составила 30 млн руб.

«На сегодня Мацестинская чайная фабрика вошла в стабильный режим работы и выполняет все свои обязательства. Компания налаживает торговые связи с покупателями, которые были утрачены»,- сказал Константин Туршу.

По словам юриста Руслана Шеметова, такой исход можно назвать едва ли не уникальным. «Как мы знаем, если предприятие признали банкротом, то на этом история обычно заканчивается. Подобные этому случаи - большая редкость. Ситуация была опасная, но очевидно, что собственники реально не смирились с потерей предприятия и сделали все возможное, чтобы спасти активы»,- сказал юрист.

Елена Рыжкова