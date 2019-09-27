Проект по благоустройству парка «Швейцария» выполнит компания «ЕКС» за 160 млн рублей

На аукцион за право разработать проектно-сметную документацию благоустройства парка «Швейцария» в Приокском районе города была подана только одна заявка от АО «Группа компаний “ЕКС”» (Москва, имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия). Как сообщается на портале госзакупок, контракт с компанией будет заключен по начальной (максимальной) стоимости в 160,5 млн руб.

Напомним, согласно концепции, в парке «Швейцария» должны появиться 24 мини-парка. По условиям контракта документацию, до 30 ноября подрядчику необходимо предоставить проектно-сметную документацию для комплексного благоустройства и озеленения территории, а до 28 февраля 2020 года подготовить документацию для объектов капитального строительства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Группа компаний “ЕКС”» зарегистрирована в Ярославле в 1994 году, но фактически располагается в Москве. Уставный капитал составляет 7,4 млн руб. Основной вид деятельности, по данным ЕГРЮЛ, – строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Алексей Власов. Собственником является частное лицо. По итогам 2018 года при выручке в 26 млрд руб. прибыль составила 524 млн руб.

Анастасия Еремина