«Ростеху» простили срыв ввода ТЭС в Крыму

Правительство полностью простило «Технопромэкспорту» (ТПЭ, подконтролен «Ростеху») штрафы за срывы сроков ввода большой генерации в Крыму. Компания трижды переносила запуск Балаклавской и Таврической ТЭС на полуострове общей мощностью 940 МВт, сначала объясняя это проблемами с поставкой газовых турбин Siemens, а позже задержками со стороны подрядчиков. За каждый день просрочки компания должна была платить по 2 млн руб. пеней, общая сумма штрафа, таким образом, могла достигать 600 млн руб. В Минэнерго считают, что отсрочка вводов ТЭС происходила не по вине ТПЭ, а в силу объективных причин.

Правительство официально перенесло сроки ввода Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на 940 МВт — с сентября—октября 2018 года на февраль—апрель 2019 года, говорится в постановлении от 21 сентября. Это изменение нужно для того, чтобы полностью снять штрафные санкции с ТПЭ за срыв сроков ввода двух ТЭС в эксплуатацию.

Строительство ТЭС в Симферополе и Севастополе началось в 2015 году. Их стоимость составляет около 71 млрд руб., в том числе из федерального бюджета «Ростех» получил госсубсидию в 25 млрд руб., еще 46 млрд руб.— кредит РНКБ. Инвестиции в строительство ТЭС будут возвращаться за счет надбавки для потребителей первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал). По данным “Ъ”, выручка ТПЭ от продажи мощности по итогам 2019 года может составить 12,658 млрд руб., из них основная часть уйдет на погашение кредита перед РНКБ.

Сроки запуска станции несколько раз откладывали. Так, ТПЭ должен был запустить первую очередь парогазовых установок в сентябре 2017 года, вторую — в марте 2018 года. Но запуск отложили на май—июнь 2018 года из-за проблем с поставкой и наладкой газовых турбин Siemens — оборудование немецкой компании нельзя было поставлять на полуостров официально из-за санкционных ограничений. Из-за этого «Ростеху» пришлось разработать сложную схему с перепоставкой четырех турбин Siemens SGT-2000E (исходно куплены для строительства ТЭС в Тамани) от одной своей структуры к другой.

Но и в эти сроки компания не уложилась, обосновывая их перенос задержками со стороны подрядчиков при строительстве электросетей и газовой инфраструктуры. По правилам предоставления госсубсидии, за каждый день просрочки компании грозит штраф в 2 млн руб. Таким образом, общая сумма штрафа ТПЭ за задержку подачи мощности могла составить минимум 610 млн руб.

В Минэнерго и ТПЭ “Ъ” сообщили, что решение о переносе сроков подтверждает отсутствие штрафных санкций в отношении ТПЭ и «наличие объективных причин для переноса сроков ввода объектов новой генерации в Крыму».

Полина Смертина