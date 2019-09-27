«Грин» прогулялся по «Росе»

Имущество и дебиторскую задолженность обанкротившейся агрофирмы «Роса» в Сосновом Бору приобрела компания Сергея Самофала, который является полным тезкой бывшего сотрудника Росалькогольрегулирования. Новый инвестор планирует выращивать в Ленобласти цветы, а также продолжит производить овощи закрытого грунта. Это позволит повысить эффективность использования площадей, но при этом обновление теплиц потребует значительных инвестиций, полагают эксперты.

ООО «Грин» приобрело имущество агрофирмы «Роса» в Сосновом Бору. Согласно данным федерального реестра сведений о банкротстве, договор купли-продажи был заключен в середине сентября. Покупатель получил земельный участок, комплекс зданий и сооружений, движимое имущество и товарно-материальные ценности предприятия, а также дебиторскую задолженность на 19,4 млн рублей. За имущество и долги «Росы» ООО «Грин» заплатило 40,1 млн рублей. До этого компания пыталась приобрести их на торгах, но аукцион признали недействительным из-за отсутствия других заявок.

Единственным учредителем ООО «Грин» является Сергей Самофал, следует из данных «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru). Его полный тезка упоминался на портале правительства Петербурга в качестве заместителя начальника межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу. С господином Самофалом “Ъ” связаться не удалось. В Росалькогольрегулировании “Ъ” сообщили, что господин Самофал давно у них не работает.

В компании «Грин» “Ъ” пояснили, что продолжат производить овощи защищенного грунта, а также будут заниматься цветоводством. Сейчас изучается возможность выращивания в Сосновом Бору тюльпанов, уточнил представитель предприятия, не раскрыв других подробностей.

Агрофирма «Роса» специализировалась на производстве овощей защищенного грунта (огурцы, томаты, перцы, баклажаны), а также зелени и рассады. Согласно сайту предприятия, оно выпускало 2,3 тыс. тонн продукции в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Агрофирма "Роса"» принадлежит неназванным гражданам России. В 2016 году в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения, а в марте этого года запустили конкурсное производство. Иск о его несостоятельности подал банк «Таврический», которому «Роса» задолжала 703,2 млн рублей. Заемные средства кредитной организации предприятие привлекало с 2004 по 2014 год.

Новые владельцы планируют модернизировать тепличное хозяйство, но начать производство будет реалистично не раньше следующего года, говорит заместитель председателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко. Для прежних владельцев выращивание овощей не было профильным бизнесом, они в основном были сосредоточены на девелоперских проектах, указывает он. По оценке госпожи Решетниковой, реконструкция тепличного комплекса может обойтись инвестору в €2,5–3 млн за 1 га. На начальном этапе в обновление тепличного комплекса новый собственник собирается инвестировать не менее 60 млн рублей, указывает источник “Ъ”.

Выращивание тюльпанов не требует сложных технологий, для него не нужна светокультура и зимняя теплица, указывает гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Вряд ли новый инвестор планирует заниматься круглогодичным выращиванием цветов — скорее всего, таким образом он просто пытается увеличить оборачиваемость с квадратного метра теплицы, указывает эксперт. Тюльпаны — высокомаржинальный товар, но он востребован в основном на праздник 8 Марта, объясняет она.

Инвестиционные вложения в производство овощей оправданны, учитывая, что отрасль пользуется господдержкой, а потребители доверяют отечественной продукции, полагает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Возделывание культур в закрытом грунте способно повысить процент отечественных поставок в торговые сети в зимнее время, когда их вытесняет импорт, добавляет он.

Константин Куркин