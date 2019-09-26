В Петербурге может появиться инновационный цирк

Российская государственная цирковая компания планирует построить в Петербурге, как и в Москве, два инновационных цирка с трансформирующимися залами. Об этом заявил гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, проект будущего цирка уже есть. Два цирка могут быть построены до 2024 года. «Зал сможет трансформироваться в концертный. Для нас это очень важно», — добавил он. Подробности будущего проекта он не привел.

Кроме того, Росгосцирк планирует заключить контракты с цирковыми училищами для целевого обучения .