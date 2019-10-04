Бульон комбу

Выступление Греты Тунберг в ОOН хоть и выглядело свежо за счет эмоциональной прокурорской интонации, на деле является лаконичным выражением популярного милленаристского тренда, который можно было бы назвать «уходом в отказ».

Это вещь совершенно рутинная для любой революционной доктрины. Все ценности предыдущих эпох или большая их часть объявляются вредными, устаревшими или несущественными. И в будущее обещают брать только тех, кто способен отправиться в него налегке.

В современном перечне запрещенного багажа, во-первых, индустриальная революция вместе со всеми ее трубами, бесцеремонностью в обращении с земными недрами и капитализмом с его невидимой рукой рынка и общественным благом как отходом производства. Во-вторых, само капиталистическое потребление, обеспечение любых желаний возможностями, ну и все цивилизационные основы списком: от гендера до пшеницы, от мясного животноводства до кожаных сапог.

Грядущему, как и любой другой форме ковчега, удобнее работать с отрицанием, с исключениями, расставаниями. Оно функционирует как ортодоксальный катехизис или современный диетолог: просто ставит крестики сразу на всем, что сердцу дорого: от розового вина до рибая прожарки медиум.

Экологизм в качестве новой религии настаивает не на индивидуальном, а на всеобщем освобождении. В этом смысле он похож на марксизм. Социальное государство не случится само собой из суммы читателей «Капитала». Планету не спасти частными инициативами вроде отказа от еженедельных полетов бизнес-джетами или личной схизмы по разделению мусора на две, три, а лучше шесть частей. Это работает только если никто ни на чем не летает. И все фасуют отдельно бутылки, отдельно рыбьи скелеты, еще есть специальный контейнер для уничтожения использованных батарей, а полиэтиленовых пакетов больше не существует. Как не существует и миллионов голов домашнего скота, фабричных труб и прочего киотского протокола. На земле мир и в человеках благоволение.

Тут, разумеется, возникает вопрос: а чем же тогда заменить индустриальное сельское хозяйство? Фермеры, охота и собирательство едва ли способны прокормить человечество. И не превратится ли экологический рай в санаторий интервального голодания?

Ответ тут может быть только один. Если давать земле отдохнуть, то единственным регулярным источником пищи может стать только океан, возможности которого используются сегодня на доли процента.

Но кое-что уже работает, например фермы по выращиванию водорослей комбу у японских островов Хоккайдо и Окинава.

В технологии разведения комбу, с точки зрения современного экологического уголовного кодекса, нет никакого серьезного криминала. Водоросли могут храниться годами. С точки зрения вкуса они богаче умами, чем свежепрожаренный бифштекс. Их не надо солить, они сами себе собственный глютамат.

Готовить их просто. Надо взять похожий на древний пергамент шмат комбу и отломать фрагмент размером с ладонь.

Залить этот фрагмент литром воды и поставить на огонь. Довести воду до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить минут двадцать. После чего снять с огня и оставить еще на час просто настаиваться. Размякшую водоросль можно разрезать ножом на кусочки или лапшу и есть вилкой, запивая бульоном. В этом процессе, конечно, не слишком много телесного счастья, но точно есть что-то от высшей свободы.

Бульон комбу Водоросли комбу (30 г) Вода (1 л)

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»