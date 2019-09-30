Президентская Жакерия

Кажется, с уходом этого политика что-то закончилось: то ли настоящая Франция, то ли настоящие президенты.

Дмитрий Сабов

Не нам судить — мы все-таки не французы, но у него, как у настоящего большого политика, были непростые отношения с соотечественниками. Уходя с поста президента в 2007-м, он так и сказал им на прощание: «Я вас люблю!» Это запомнилось, как и горькая фраза его жены Бернадетт, сказанная несколькими годами раньше: «Французы не любят моего мужа». Сейчас все, кажется, встало на свои места — по первой же реакции на кончину Жака Ширака видно: Франция ощущает, кого она потеряла.

Он прожил в политике 40 лет, много раз проигрывал, много раз побеждал, но, казалось, французский избиратель всегда чувствовал в нем своего — даже когда прокатывал Ширака на выборах. Чувствовал, потому что в жизни, как и в политике, этот человек отличался зверским темпераментом, точнее даже сказать аппетитом. Шутка ли: подписать в 1950-х Стокгольмское воззвание против атомного оружия (инициатива физика-коммуниста Жолио-Кюри), продавать коммунистическую Humanite, а затем сигануть в Штаты, влюбиться в гамбургеры и Новый Орлеан. После чего вернуться и избраться в депутаты от родного департамента Коррез, где обычно голосовали за левых. В ту эпоху объяснить эти метаморфозы было почти невозможно, все жили по принципу «или — или», но он пришел в политику не для того, чтобы стать в ней правым или, напротив, левым. Он шел в нее, чтобы стать президентом французов. И они это сначала почувствовали, а потом только поняли. (Что, кстати, не помешало самому Жаку Шираку попутно увлекаться Японией).

У него был миллион прозвищ, но хватит и трех (скажем, таких: Бульдозер, Флюгер, Соблазнитель), чтобы понять: ни в одно Ширак полностью не вмещался.Не только из-за роста (хотя его метр 92 впечатление производили), но и из-за того, что он был всем этим одновременно. Жак Ширак сделал бешеную карьеру в политике: министр (с 1967 по 1974), дважды премьер-министр (с 1974 по 1976 и с 1986 по 1988), дважды президент (с 1995 по 2007). А еще он 18 лет был мэром Парижа.

Говорят, один из последних пиков его популярности, когда уже не очень ладилось в политике внутренней, обеспечила твердая оппозиция американской операции в Ираке в 2003-м (в оппозицию политике Бушу-младшему тогда ушло трио Жак Ширак, Герхард Шредер, Владимир Путин). Это не было конъюнктурой, в таких вопросах Ширак не подлаживался. Просто ему лучше всего удавался бунт — жакерия, которая ломает устои чего-то несправедливого, будь то в стране или в мире. Так уж устроена Франция, что даже президент в ней в этих случаях не может без жакерии. По крайней мере, так было до нашего века.