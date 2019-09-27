Рынку АЗС добавили газу

Заксобрание Челябинской области в третьем чтении утвердило проект закона, создающего льготные условия для инвесторов, строящих АЗС со сжиженным природным газом (СПГ). Депутаты считают меру необходимой из-за расширения парка автобусов, работающих на экологичном топливе. На территории всего региона действуют всего 13 станций, заправляющих сжиженным газом. Главный интересант нового законопроекта — «НОВАТЭК». Компания собирается строить в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа, и ей необходимо создавать сеть заправочных станций для сбыта продукции. Эксперты отмечают, что порог входа на рынок для строителей АЗС с природным газом — около 30 млн руб. Прогнозируется, что из-за роста цен на бензин в ближайшие несколько лет автомобилисты станут активно переходить на альтернативный вид топлива, что сделает сферу привлекательной для инвесторов.



Депутаты законодательного собрания Челябинской области утвердили в третьем чтении законопроект об установлении льгот на аренду и покупку участков под строительство и эксплуатацию газозаправочных станций. Преференции распространяются только на заправки, использующие сжатый и сжиженный природный газ. Таким образом власти надеются привлечь инвесторов для развития сети газозаправочных станций в регионе, которыми смогут пользоваться водители грузовиков и автобусов, работающих на газомоторном топливе.

В крупных городах Челябинской области 7% общественного и коммунального транспорта работает на природном газе (81 единица техники). В этом году в Челябинске появятся 66 подобных автобусов. Более 700 млн руб. на их покупку выделено из регионального бюджета. При этом по всей Челябинской области работают только 13 заправок с газомоторным топливом. По данным законодателей, использование природного газа позволит снизить выбросы от общественного транспорта по отношению к его дизельным версиям: сажи — в 100 раз, дымности — в десять раз, бензапирена — в восемь раз, оксида азота — в 1,7 раза, углеводородов — в 1,4 раза, оксида углерода — в 1,25 раза.

Новый региональный закон предполагает, что участки под строительство АЗС на природном газе будут предоставляться без проведения торгов. Также при расчете платы за аренду или стоимости продажи земли будет применяться понижающий коэффициент К3. По словам заместителя председателя областного заксобрания Константина Захарова, это позволит снизить издержки на аренду или покупку участков «практически до нуля». В 2019 году в Челябинской области планируется строительство семи объектов заправки природным газом, в 2020–2021 годах введут в эксплуатацию еще три станции.

В принятии закона в первую очередь было заинтересовано ПАО «НОВАТЭК», отметил господин Захаров. Компания строит в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа мощностью 40 тыс. т в год. Предполагается, что объект будет завершен в 2020 году. Для сбыта продукции в регионе «НОВАТЭКу» необходимо создать сеть заправочных станций. В пресс-службе «НОВАТЭКа» сообщили, что не дают комментарии по поводу строительства завода по производству СПГ в Магнитогорске. «Есть определенные обстоятельства, из-за которых мы не сообщаем никакую дополнительную информацию»,— ответили на запрос “Ъ-Южный Урал” в «НОВАТЭКе».

По данным аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, объем рынка газомоторного топлива в России оценивается в 690 млн кубометров в год. «Это очень низкий показатель. Для сравнения, в Европейском союзе ежегодно реализуется 5,7 млрд кубометров. В мире транспортных средств, работающих на СПГ и компримированном (сжатом.— “Ъ-Южный Урал”) природном газе, насчитывается около 26 млн, в России — всего 150 тыс.»,— говорит эксперт. Господин Антонов отмечает, что рынок автомобильного топлива в России «многие годы существовал в условиях дешевого дизеля и бензина, поэтому никакого смысла приобретать автомобиль на газомоторном топливе не было при условии, что такое транспортное средство стоит дороже аналога на классическом топливе». Однако, по его мнению, из-за роста цен на бензин количество потребителей природного газа в ближайшие несколько лет будет стремительно расти, что делает сферу привлекательной для инвестиций.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев говорит, что открытие одной АЗС с природным газом обойдется инвестору в 20–30 млн руб. Средний срок окупаемости — 3–5 лет, «но при поддержке регионального правительства вложения могут вернуться гораздо раньше». «Основными потребителями в Челябинской области станут транспортные компании. Они будут регулярно перевозить пассажиров, а в день совершать несколько десятков рейсов, нуждаясь в дозаправке»,— считает господин Деев.

Карина Кальярова