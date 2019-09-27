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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Признал вину на три четверти

Завершено расследование уголовного дела экс-замглавы Курганской области Романа Ванюкова

Следственное управление СК России по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Романа Ванюкова. Он обвиняется по четырем эпизодам получения взяток от предпринимателей, в том числе за своевременную оплату выполненных работ. Господин Ванюков, в начале следствия полностью отрицавший свою вину, в завершение признал ее по трем эпизодам. Несмотря на это экс-чиновник, находившийся под стражей с момента задержания в ноябре 2018 года, по ходатайству следователя останется в СИЗО еще на месяц.


Управление Следственного комитета РФ по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора — директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова и направило материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом стало известно на заседании Курганского городского суда по продлению экс-чиновнику, обвиняемому в получении взяток, срока заключения под стражей.

«Материалы поступили 23 сентября. Срок рассмотрения — десять дней, после чего будет принято решение о передаче уголовного дела в суд»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Роман Ванюков обвиняется в совершении преступлений по ч.5,6 ст.290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размере»). Следователь рассказал в суде, что экс-чиновник частично признал свою вину и дал показания по делу, сообщает «Область 45». Из предъявленных четырех эпизодов получения взяток, господин Ванюков признал три. Изначально он полностью отрицал свою вину.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал”, по версии следствия, один из эпизодов связан с получением вице-губернатором более 3 млн руб. «в качестве части взятки на общую сумму 26 млн руб.» от депутата Щучанского райсовета и директора АО «Щучанского ДРСУ» Авака Бабаяна через посредника — гендиректора ООО «Курганский хлебный холдинг» Олега Пархаева. Предприниматель занимался строительством автодорог в регионе, и за взятку надеялся получить своевременную оплату выполненных работ. Взяткодатель и посредник были задержаны одновременно с замгубернатора и заключены под стражу. Впоследствии господина Пархаева, согласившегося сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде.

В январе этого года СК сообщил о возбуждении в отношении Романа Ванюкова уголовных дел по двум новым эпизодам получения взяток. По данным следствия, в 2018 году вице-губернатор получил от представителей двух коммерческих организаций взятки на общую сумму более 1 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Роман Ванюков находится под стражей с момента задержания 29 ноября 2018 года. Несмотря на частичное признание вины и завершение расследования дела, следователь настаивал на продлении срока пребывания в следственном изоляторе еще на месяц, поскольку, по его мнению, фигурант может оказать давление на свидетелей и скрыться. Сторона защиты просила отпустить обвиняемого под домашний арест. Курганский городской суд 26 сентября принял решение оставить меру пресечения неизменной, продлив срок ареста до 28 октября.

Юлия Гарипова


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