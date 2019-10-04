«Винодельня №1» и Big Asia Bar

«Винодельня №1»
Беспроигрышная шаурма с крабом
Очередное открытие в винном жанре авторства очередных винных негоциантов, все активнее выходящих на ресторанный рынок. На этот раз попробовать себя в роли рестораторов решились две виноторговые компании сразу — Wine Discovery и Vintegra. В качестве управляющего партнера выступил Борис Ярославцев («Бульвар», Bad Cafe, Poison, Cipollino, Clumba Club, Duran Bar), шеф-поваром стал Кирилл Еселев (The Box, Duran Bar, Dry & Wet). В винной карте нового заведения около 350 позиций (и ее хотят расширить до 400–450), зал сверкает стеклянными винными шкафами, словно драгоценными камнями, причем один из них — «Эноматик», через который льют по бокалам 30 вин в постоянной ротации. При этом есть вина и по 1000 руб. за бутылку, и самые незатейливые просекко, и они тоже идут на ура. Вообще, публика «Винодельни №1» сильно отличается от завсегдатаев соседних баров Blush, 15 и Prosecco PR11, как, впрочем, и само заведение. По сути, это никакой не бар, а винный ресторан — жанр давно забытый в Москве, потому что все попытки его утвердить не увенчались успехом, прежде всего по причине дороговизны и излишнего пафоса. Винные бары «взорвали» московский рынок несколько лет назад именно потому, что радикально демократизировали формат, сделав бокал вина доступным и понятным для широких масс, в то время как винные рестораны всячески подчеркивали свою кастовость и элитарность. «Винодельня №1» с ее холодным мраморно-велюровым интерьером, манерными ваннами с морской водой, полными устриц, стационарным «Эноматиком» и очень объемным меню, которое еще увеличилось за счет дикой рыбы из Марокко и Шри-Ланки, с прямыми авиапоставками дважды в неделю — это, конечно же, ресторан. Но, в отличие от своих неповоротливых предшественников, он живо балансирует между пафосом и доступностью. Отсюда и высоченные барные столы с высокой посадкой в самом центре зала — их, кстати, всегда занимают иностранные гости, это их излюбленный формат. Отсюда и ходовые вина по смешным ценам, и просекко — точь-в-точь, как у соседей. И в то же время — плато морепродуктов с клешнями краба, креветками, устрицами, морскими ежами, сашими из тунца и лосося, морскими гребешками за 7900 руб., и медальоны из фуа-гра за 1350 руб., и та самая дикая рыба, цена на которую всякий раз выставляется заново, в зависимости от улова. При этом концепция «Винодельни» отличается от большинства существующих на рынке винных баров не столько ценником, сколько позиционированием. Совершенно очевидно, что в самом «простом» московском винном баре вы оставите за вечер те же 1500–2000 руб., что и в «Винодельне», если закажете пару закусок и пару бокалов вина. Но «Винодельня» помимо этого узаконенного жанром винного бара дежурного набора предлагает сверх того еще немного «лакшери». И практика показывает, что сегодня публика уже дозрела до этого. Освоившись в винной барной нише, окончательно избавившись от внутренних зажимов и комплексов, московский потребитель уже привык пить даже самое доступное вино из бокалов Zalto и под настроение готов променять «копеечную» брускетту с помидором на филе дикой тюрбо, даже если оно обойдется в десять раз дороже. А если настроение не придет, в меню «Винодельни №1» есть и брускетты, и смореброды, и ассорти паштетов из белых грибов, из куриной печени, из подкопченных мидий, из лосося (890 руб.), как и шаурма с крабом и кимчи (850 руб.), и это — едва ли не самая популярная позиция в меню. На мой взгляд, и самая убедительная по вкусу.
«Винодельня №1» (3,5 / 5)
Улица Сретенка, 15
Big Asia Bar
Саке с юдзу для прекрасных дам
Новый проект винного эксперта, блогера и ресторатора Алана Бигати называется Big Asia Bar и находится в том же доме, что его винный бар Bigati. По понятным причинам, концепты обоих заведений надо было максимально развести, а потому в новом заведении все вертится вокруг азиатской тематики. В баре главенствует 20 видов саке, а также соджу, сетю и байдзю. В подборе напитков Алану Бигати помогал эксперт по саке Максим Полькин (Simple). Коктейльную карту с тонкими и яркими миксами в азиатском стиле разработал петербургский бартендер и предприниматель Стивен Шарма (бары Made in China, «Большой»). В роли бренд-шефа выступил Тимур Абузяров, который всерьез и надолго погрузился в азиатскую тему еще со времен первого проекта Bao. Пока что меню Big Asia Bar представляет собой микс из самых популярных азиатских хитов, без какой-либо четкой привязки к коктейльной и барной картам. Спринг-роллы с шиитаке (330 руб.), нэмы с креветкой и манго (430 руб.), всевозможные супы от фо бо (390 руб.), том яма (490 руб.) и лаксы (490 руб.) до рамен шой (390 руб.) и кисло-острого китайского супа (290 руб.), огромный раздел лапши во главе с гречневой лапшой с говядиной и соусом черный перец (390 руб.) и большой раздел риса с курицей гунбао (390 руб.) и тайским карри с цыпленком (430 руб.) — это ассортимент полноценной азиатской закусочной, куда приходят прежде всего есть (благо цены этому всячески способствуют) и лишь потом выпивать. Тем более что саке и сетю в Москве пока что не настолько популярны, чтобы сопровождать ими каждый ужин, а азиатские коктейли, которые, напротив, на пике моды, не нуждаются в столь брутальном сопровождении, как яичная лапша со свининой и соусом хойсин (390 руб.) и фо бо с митболами из баранины (490 руб.). Так что пока еда и напитки в Big Asia сущeствуют как бы параллельно. К тому же в подмогу к крепким азиатским напиткам, утонченным коктейлям от Стивена Шарма (все по 490 руб.) и божественному дамскому аперитиву Aladdin Yuzu на основе фреша юдзу и премиального саке (2650 руб. за бутылку объемом 300 мл), бар обзавелся еще и небольшой винной картой. Сам Алан Бигати признается, что вина заказывают весьма охотно, потому что они-то как раз подобраны из расчета на пейринг с азиатской едой — акцент сделан на гевюрцтраминеры, рислинги и оранжи. Нет никаких гарантий, что ассортимент Big Asia Bar сохранит свою изначальную матрицу, но то, что он, вслед за Ra’Men, уже разнообразил московский барный ландшафт столь свежей концепцией,— безоговорочный факт.
Big Asia Bar (3 / 5)
Улица Земляной вал, 3/1, строение 6