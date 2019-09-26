Торговый центр «Шоколад» продает новый собственник

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, ТЦ «Шоколад», один из старейших торговых центров Нижнего Новгорода, вновь выставлен на продажу новым собственником здания, банком «Траст».

Как пояснили “Ъ-Приволжье” в банке, в 2014 году ООО «ТРЦ Шоколад» была открыта кредитная линия в МДМ Банке. Поскольку к 2016 году компания не смогла обслуживать заем, то управляющая компания МДМ создала закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, и ООО «ТРЦ Шоколад» приобрело в нем паи, внеся в качестве оплаты здание торгового центра. В сентябре 2016 года МДМ Банк уступил права по кредитному договору с ООО «ТРЦ Шоколад» в пользу ООО «Промакс». Позже между ООО «Промакс» и ООО «ТРЦ Шоколад» было заключено соглашение об отступном, по которому в счет исполнения обязательства по кредитному договору торговый центр передал «Промаксу» паи в инвестиционном фонде, а компания затем продала их МДМ Банку за 1,7 млрд руб. В ноябре 2016 год Бинбанк присоединился к МДМ Банку, новый банк получил название Бинбанк. В июле 2017 года наблюдательный совет Бинбанка решил продать непрофильные и проблемные активы на 110 млрд руб. «Трасту», на базе которого тогда создавался банк непрофильных активов. В сентябре 2017 года Центробанк объявил о санации Бинбанка. По оценке аналитиков рынка недвижимости, стоимость ТЦ «Шоколад» на данный момент составляет около 800 млн руб.

Напомним, в 2017 году здание выставлялось на продажу предыдущим собственником за 1 млрд руб. Тогда аналитики говорили, что «Шоколад» нуждается в реконцепции и вряд ли сможет существовать как торговый центр.

ТЦ «Шоколад» был открыт в 2003 году. В здании девять этажей, из которых два – подземные. Площадь здания 25,2 тыс. кв. м, площадь земельного участка под ним 5,47 тыс. кв. м. Земля находится в аренде до февраля 2053 года.

Виктория Александрова