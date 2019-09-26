Новосибирская прокуратура признала незаконным правило «звонок для учителя»

Прокуратура Маслянинского района в Новосибирской области посчитала незаконными акты местных школ, согласно которым ученик мог покинуть класс только после того, как ему разрешит учитель, а не по звонку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка школ действовало положение, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». Еще в двух случаях акты включали в себя положение о рецидиве, которое касалось ужесточения наказания за повторное совершение учеником дисциплинарного проступка в течение года.

В прокуратуре отметили, что, во-первых, согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, для первого класса — 40 минут. Во-вторых, законодательство не содержит такого понятия, как «рецидив», и применяться не может. В итоге районная прокуратура опротестовала 11 незаконных правовых актов. Протесты удовлетворены, незаконные положения исключены из внутреннего распорядка школ.

Юлия Сасевич, Новосибирск