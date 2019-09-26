Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение в Ижевске могут подорожать на 30%

С июля 2020 года в Ижевске на 30% могут вырасти тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее решение о максимальных коэффициентах приняли депутаты гордумы на сессии 26 сентября. Изменения поддержали 22 парламентария, четверо выступили против, четверо воздержались. Так, стоимость одного кубометра воды может вырасти на 5,99 руб., канализация — на 4,33 руб. В целом платежи ЖКХ могут подорожать на 12,13%.

«У нас в городе 1,07 тыс. км водоснабжения и 713 км канализации, большая часть сетей сильно изношена. У нас за год по 872 аварийных случая. Мы меняем сегодня по 7 км сетей в год, вы можете подсчитать, сколько нам потребуется времени на замену. Городу нужно менять не менее 30 км сетей в год, это минимум. Здесь нужно говорить о серьезной инвестиционной программе, и она у водоканала есть»,— сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев перед голосованием.