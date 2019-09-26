«Появление “народного мстителя” никак не вписывается в амбиции Зеленского»

Место семьи Виктора Януковича в санкционном списке Евросоюза должны занять те, кто последние пять лет грабил страну, заявил сын бывшего украинского президента Александр Янукович после того, как Европейский суд снял с него и его отца часть ограничительных мер. Защита Януковича-старшего ранее заявляла, что работает над его возвращением на родину. Кроме того, перед адвокатами поставлена задача привлечь к ответственности виновных в потере Крыма и совершении государственного переворота. Журналист Виктор Лошак считает, что реанимация Януковича-политика может стать большей проблемой для России, чем для Украины.

В середине главной улицы украинской столицы, Крещатика, зазывалы в рекламных фартуках настырно приглашают в мегафоны совершить экскурсию по Киеву и окрестностям. Самая популярная — в Межигорье, где в бывшем имении Виктора Януковича вам покажут его зоопарк и золотой батон. Для страны, из которой он был вынужден бежать, Янукович и сам стал таким «золотым батоном», начиненным коррупцией, бессмысленным богатством, криминальными методами управления. Известный экономист Андерс Ослунд, в прошлом советник правительства Украины, считает, что капитал его семьи равен приблизительно $12 млрд. Чтобы было понятно, о каком безрассудном шаге — плане возвращения — идет речь, стоит вспомнить трехлетней давности исследование Института социологии НАН, посвященное тому, какие общественные и политические деятели воспринимаются обществом наиболее негативно. Янукович занял первое место, и лишь после него шли Сталин, Ленин и Ющенко…

Одиссея четвертого украинского президента описана довольно подробно, в том числе и им самим. Янукович, как утверждают справочники, самый высокооплачиваемый украинский писатель: только с 2005 по 2011 годы он заработал гонораров $2 млн. Сейчас Виктор Федорович, правда, закрылся от мира и, как говорят, строго охраняется где-то в районе Барвихи. Не думаю, что к нему у российских граждан, в отличие от украинских, так уж много вопросов, хотя один, конечно, есть: 3 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН наш представитель Виталий Чуркин зачел обращение Януковича к нашему президенту с просьбой использовать войска для восстановления мира в соседней стране. Когда позже по этому поводу на Украине и не только поднялся грандиозный скандал, оказалось, что никакого такого заявления в Администрацию президента и Совет федерации не поступало, сам Янукович не это имел в виду, а Виталий Чуркин, к тому времени покойный, просто был уполномочен донести до коллег актуальную информацию. Так все-таки что это был за документ, и что Янукович имел в виду?

В Киеве в эти дни едва ли не каждый политик считает необходимым откомментировать заявление адвокатов Януковича. Иронизируют: вот, мол, Зеленский позвал украинцев вернуться на родину, и «первый пошел»… Общее мнение: мы его очень ждем. Имеется в виду, что Оболонский суд приговорил бывшего президента к 13 годам, и пора бы ему начать отбывать этот срок. В целом много резких, жестких и насмешливых оценок намерений бывшего президента. И вообще, появление этого «народного мстителя» никак не вписывается в амбиции Зеленского начать строительство «страны новой эры».

Для нас же особенно важно, совпадают ли так всполошившие Украину слова адвокатов Януковича с политической линией Кремля? Насколько вообще затворник из Барвихи свободен в своих суждениях и политических шагах? Понимают ли в Кремле, что для Украины результат даже виртуального «вбрасывания Януковича» лишь один — еще большая консолидация против политического прошлого?

Когда ставишь эти вопросы, не очень, признаюсь, понятно, кому их задаешь. Кто формирует линию отношений с Украиной? Похоже, забытые политиками на украинском фронте герои вечерних телеэфиров, от которых почему-то скрыли, что и соседняя страна сейчас другая, и власть там изменилась.