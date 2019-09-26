Балтинвестбанк не пустили в Холидей Инн

Санируемому Балтинвестбанку (БИБ) не удалось отменить арест самарского актива — отеля «Холидей Инн». Обеспечительные меры наложены судом в рамках дела о банкротстве бывшего совладельца отеля Вадима Егиазарова. Финансовый управляющий попросил признать недействительной сделку предпринимателя и его партнеров с БИБом, в результате которой банк в 2013 году стал новым собственником актива. В 2018 году санатор финансовой организации Абсолют банк заявил о намерении продать «Холидей Инн» на открытом аукционе, и сейчас ведутся переговоры с потенциальным покупателем. Юристы же поясняют, что продажа отеля теперь невозможна до решения суда. Если сделку признают ничтожной, реализовывать актив общей стоимость около 700 млн руб. придется по другой схеме: частично и в интересах кредиторов бывшего ­собственника.

Арбитражный суд Санкт-Петер­бурга и Ленинградской области отказался снять арест с самарского отеля «Холидей Инн». Актив принадлежит Балтинвестбанку. Ранее отель принадлежал бывшим владельцам БИБа Вадиму Егиазарову, Юрию Рыднику и Александру Швидаку. Первые два сейчас банкротятся. Балтинвестбанк с 2015 года находится под санацией Абсолют банка.

Господин Егиазарова признали банкротом с реструктуризацией долга год назад. Истцом выступил банк «Солидарность» с суммой требования около 224 млн руб. В реестр кредиторов также вошли банк Ак барс (642 млн руб.), банк «Санкт-Петербург» (318 млн руб.), ООО «РНГО» (313 млн руб.), ООО «УСТ-офисная недвижимость» (около 300 млн руб.), ООО «Кипер» (26 млн руб.), Балтинвестбанк (10 млн руб.) и т.д. Летом текущего года суд принял решение о продаже его имущества для погашения задолженности. В июне прежний управляющий банкротством бизнесмена Максим Трулов сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства. Такой же вывод сделал финансовый управляющий Юрия Рыдника Александр Крылов.

Новый арбитражный управляющий Вадима Егиазарова Павел Лавлинский потребовал признать недействительным договор передачи недвижимости тремя предпринимателями БИБу для увеличения чистых активов, а также вернуть 3/8 доли в конкурсную массу господина Егиазарова. Сделка была совершена в 2013 году, ее сумма не указывается. Пока заявление управляющего не рассмотрено, банк не может свободно распоряжаться спорным имуществом. Судебное заседание состоится в ноябре. Обеспечительные меры наложены на два земельных участка площадью 5525 и 1335 кв. м и три нежилых помещения общей площадью более 20000 кв.м. Однако, судя по выписке из Росреестра, записи об аресте актива в ЕГРПН нет. Как ответили „Ъ“ в пресс-службе Росреестра, запись вносится в течение трех дней после поступления документов из судебного органа. Судя по электронной картотеке суда, ограничительные меры наложены на имущество в конце августа.

Оператором самарского отеля является ООО «МТЛ Отель». Общество зарегистрировано в 2006 году в Самаре. Единственным владельцем организации выступает ПАО «Балтинвестбанк». Головной компанией указан Абсолют банк. Руководит «МТЛ Отелем» Юрий Трахтенберг. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году превысила 350 млн руб., прибыль составила 30 млн руб.

• «Холидей Инн Самара» открылся в 2007 году. Отель находится в исторической части Самары на ул. Алексея Толстого недалеко от Волги. В нем 177 номеров, 13 залов для конференций, а также кафе, ресторан, цветочный магазин и т.д. Холидей Инн работает по франшизе британской компании IHG.

• ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» — петербургский частный банк, входящий в топ100 российских банков по размеру активов. По данным banki.ru, с конца 2015 года Балтинвестбанк находится на финансовом оздоровлении, для участия в котором в качестве инвестора Агентством по страхованию вкладов был выбран АКБ «Абсолют Банк». С декабря 2015 года работу банка координирует временная администрация с участием АСВ.В апреле 2016 года банк полностью перешел под контроль Абсолют Банка. Сейчас банк БИБ работает в обычном режиме.

В прошлом году СМИ сообщили о планах Абсолют банка продать актив на открытом аукционе. По оценке экспертов, стоимость отеля могла составить до 700 млн руб. Как уточнили в Абсолют банке, ведутся переговоры с потенциальными покупателями, «поэтому торги будут позже, когда переговоры завершатся».

Однако планы санатора могут не осуществиться. Как поясняют юристы, если сделка по отчуждению актива будет признана недействительной, доля должника будет реализована на торгах в целях пополнения конкурсной массы и последующего расчета с кредиторами. «Это обычная практика, поскольку доли в успешных компаниях приносят хорошие дивиденды»,— отмечает партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. С ним согласен генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов: «Если договор оспорят, то все переданное по нему должно быть возвращено в собственность должника и продано в счет погашения долгов». Доля господина Рыдника также должна пополнить его конкурсную массу и быть выставлена на торги.

Сабрина Самедова