Минздраву прописали дорогое лечение

В здравоохранении Ульяновской области наблюдается системный кризис из-за хронического недофинансирования отрасли, об этом заявил глава областного мин­здрава Сергей Панченко в региональном парламенте. Фракция «Единая Россия» пообещала, что будет требовать от облправительства увеличения финансирования на 1 млрд руб. В КПРФ считают, что этого будет недостаточно, чтобы полностью покрыть дефицит программы госгарантий. В бюджетном комитете настаивают, что дело не в недофинансировании, а в общероссийских проблемах и неэффективной работе учреждений минздрава, и даже 1 млрд руб. можно будет добавить только в том случае, если ведомство покажет, как будут использованы эти средства.

Во вторник в заксобрании Ульяновской области прошли депутатские слушания по результатам деятельности регионального мин­здрава за 9 месяцев 2019 года. Как отмечают сами депутаты, впервые минздрав дал достаточно объективную оценку ситуации. Министр здравоохранения Сергей Панченко в своем докладе открыто заявил, что в 2018 году — начале 2019 года отрасль в регионе оказалась в глубоком системном кризисе. По его словам, эта ситуация сложилась в результате нескольких факторов, главный из которых — «хроническое недофинансирование отрасли в течение ряда лет», а также из-за «слабой управленческой команды министерства, некоторые решения которой принимались с целью сокрытия от руководства региона истинного положения дел», сами решения при этом были «экономически неграмотными и несвоевременными». Как отметил министр, все это привело «к экономической разбалансированности системы здравоохранения, лавинообразно нарастающей кредиторской задолженности, дефициту зарплаты в размере квартальной потребности, рукотворному хаосу в системе закупок, полному параличу в лекарственном обеспечении стационаров и реальной угрозе срыва льготного лекарственного обеспечения».

Господин Панченко также заявил, что политическая борьба во время выборной компании в региональное заксобрание 2018 года «усугубила ситуацию», поскольку приходилось «немедленно реагировать и устранять отдельные недостатки, которые были следствием, а не причиной».

Согласно данным мин­здрава, на 1 августа 2018 года кредиторская задолженность лечебных учреждений составила 2,461 млрд руб. (на сегодня — 2,160 млрд руб.), при этом дефицит финансирования территориальной программы госгарантий на 1 января 2018 года — 1,62 млрд руб. Министерство предложило предусмотреть в бюджете2020 дополнительно 876,6 млрд руб. на погашение кредиторской задолженности больниц (500 млн руб.) и на льготное лекарственное обеспечение (367,6 млн руб.). Еще 783 млн руб. необходимо для ликвидации дефицита базовой территориальной программы госгарантий. Всего сейчас, по словам министра, в проекте бюджета Ульяновской области на 2020 год на развитие здравоохранения предусмотрено 9,72 млрд руб. (без учета предложений дополнительного финансирования). Вместе с дополнительным финансированием на сумму в 1,11 млрд руб. сумма расходов на здравоохранение, которую ведомство просит внести в региональный бюджет 2020 года, составит 10,83 млрд руб.

Впрочем, как пояснил „Ъ“ Сергей Панченко, здесь не учтена полностью минимальная сумма, необходимая для ликвидации дефицита террпрограммы госгарантий. «Если о сумме в 1,11 млрд руб. мы сразу договорились, то остальное, как нам пообещали, будет выделено в течение года при наличии финансовых средств»,— сказал министр. По его мнению, реальная потребность отрасли по террпрограмме госгарантий выше, и одного миллиарда для полноценного выхода из кризиса не хватит, «но надо по одежке протягивать ножки». «Просто мы понимаем, что нам сейчас никто три миллиарда не даст, но если каждый год будут добавлять по миллиарду, то на третий год, думаю, выберемся»,— сказал министр, отметив, что ликвидация дефицита террпрограммы госгарантий могла бы позволить уйти от роста кредиторской задолженности лечебных учреждений.

В необходимости повышения финансирования здравоохранения министра поддержал вице-спикер заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев, отметивший, что депутаты будут добиваться дополнительного финансирования в размере 1 млрд руб., а также увеличения федерального финансирования, для чего намерены обратиться в Госдуму.

Впрочем, лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов заявил „Ъ“, что это именно оппозиция постоянно настаивала на ликвидации дефицита программы госгарантий, и год назад требовала увеличения бюджета системы регионального здравоохранения на 1 млрд руб., «но именно „Единая Россия“ была против этого». «Если бы тогда нас услышали, сегодняшнего кризиса удалось бы избежать. Но мы считаем, что увеличения финансирования на 1 млрд руб. мало, по нашим подсчетам бюджет минздрава должен быть около 13 млрд руб. Иначе проблемы останутся, снова все свалят на министра, придет другой, но ничего не изменится»,— сказал „Ъ“ лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов (Сергей Панченко возглавил министерство в августе 2018 года).

Председатель бюджетного комитета заксобрания Александр Чепухин («Единая Россия») не считает ситуацию кризисом и высказался против дополнительного финансирования свыше 1 млрд руб., но и на это он будет согласен только в том случае, если ему покажут, как будут расходоваться деньги. Господин Чепухин считает, что «дело не в недофинансировании, а в неэффективной финансовохозяйствен­ной деятельности министерства и лечебных учреждений, в несоответствии тарифов ОМС оказанным услугам и во всей системе здравоохранения страны». «Послушав экспертов, я полагаю, что частные клиники могли бы быть эффективнее»,— сказал депутат, заметив, что намерен совместно с мин­здравом подготовить предложения по решению общероссийских проблем здравоохранения и направить их в федеральный центр.

Депутат Госдумы, врач по профессии, член профильного комитета Алексей Куринный отмечает, что «сегодня Ульяновская область — один из худших регионов России в части оказания государственной медицинской помощи». По его мнению, несмотря на все заявления, в итоге «все равно будет заложена дефицитная программа госгарантий, и критическая ситуация останется в замороженном состоянии». «Кредиторскую задолженность можно гасить постепенно, а вот финансировать в полном объеме программу госгарантий надо сейчас, этого требует закон, и по этому поводу я уже обратился к областному прокурору»,— сказал ­депутат.

Сергей Титов, Ульяновск