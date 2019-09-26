Футбол
1/16 финала Кубка России
«Луч» (Владивосток, ФНЛ, I дивизион)—«Динамо» 1:0
«СКА-Хабаровск» (ФНЛ)—«Ахмат» 2:2 (серия пенальти 2:4)
«Томь» (Томск, ФНЛ)—«Тамбов» 4:0
«Енисей» (Красноярск, ФНЛ)—«Зенит» 1:2
«Алания» (Владикавказ, ПФЛ, II дивизион)—ЦСКА 1:3
«Чайка» (Песчанокопское, ФНЛ)—«Уфа» 0:1
«Шинник» (Ярославль, ФНЛ)—«Сочи» 0:0 (серия пенальти 5:4)
«КамАЗ» (Набережные Челны, ПФЛ)—«Спартак» 1:2
«Мордовия» (Саранск, ФНЛ)—«Ростов» 0:2
«Чертаново» (ФНЛ)—«Оренбург» 0:2 (доп. время)
«Химки» (ФНЛ)—«Рубин» 3:0
«Нижний Новгород» (ФНЛ)—«Краснодар» 1:0
«Факел» (Воронеж, ФНЛ)—«Арсенал» 1:2
«Черноморец» (Новороссийск, ПФЛ)—«Урал» 0:2
«Торпедо» (Москва, ФНЛ)—«Крылья Советов» 2:0
30 октября в 1/8 финала встречаются: «Оренбург»—«Химки», «Нижний Новгород»—«Шинник», «Арсенал»—«Урал», ЦСКА—«Уфа», «Спартак»—«Ростов», «Зенит»—«Томь», «Ахмат»—«Луч»; победитель матча «Балтика» (Калининград, ФНЛ)—«Локомотив» — «Торпедо».
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