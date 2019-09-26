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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Футбол


1/16 финала Кубка России


«Луч» (Владивосток, ФНЛ, I дивизион)—«Динамо» 1:0

«СКА-Хабаровск» (ФНЛ)—«Ахмат» 2:2 (серия пенальти 2:4)

«Томь» (Томск, ФНЛ)—«Тамбов» 4:0

«Енисей» (Красноярск, ФНЛ)—«Зенит» 1:2

«Алания» (Владикавказ, ПФЛ, II дивизион)—ЦСКА 1:3

«Чайка» (Песчанокопское, ФНЛ)—«Уфа» 0:1

«Шинник» (Ярославль, ФНЛ)—«Сочи» 0:0 (серия пенальти 5:4)

«КамАЗ» (Набережные Челны, ПФЛ)—«Спартак» 1:2

«Мордовия» (Саранск, ФНЛ)—«Ростов» 0:2

«Чертаново» (ФНЛ)—«Оренбург» 0:2 (доп. время)

«Химки» (ФНЛ)—«Рубин» 3:0

«Нижний Новгород» (ФНЛ)—«Краснодар» 1:0

«Факел» (Воронеж, ФНЛ)—«Арсенал» 1:2

«Черноморец» (Новороссийск, ПФЛ)—«Урал» 0:2

«Торпедо» (Москва, ФНЛ)—«Крылья Советов» 2:0

30 октября в 1/8 финала встречаются: «Оренбург»—«Химки», «Нижний Новгород»—«Шинник», «Арсенал»—«Урал», ЦСКА—«Уфа», «Спартак»—«Ростов», «Зенит»—«Томь», «Ахмат»—«Луч»; победитель матча «Балтика» (Калининград, ФНЛ)—«Локомотив» — «Торпедо».

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