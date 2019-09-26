Подкуп подвел активиста ОНФ

По подозрению в коммерческом подкупе самарский депутат Аркадий Лазарев арестован Самарским районным судом на два месяца. Активист ОНФ и член «Единой России» задержан 24 сентября сотрудниками УФСБ по региону. Следствие считает, что он получил вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за фактический отказ фирмы парламентария от участия в торгах. Незадолго до задержания депутат сообщил в соцсетях о картельных сговорах в Самарской области, в которых замешаны высокопоставленные госслужащие.

Самарский районный суд постановил арестовать депутата совета депутатов Самарского района и активиста ОНФ Аркадия Лазарева на два месяца до 23 ноября 2019 года. Член «Единой России» и общественник подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело возбудило СУ СК по ­региону.

По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель одной из коммерческих организаций договорились об отказе от участия фирмы господина Лазарева в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом региона. Торги проводились на право заключения государственного контракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Денежное вознаграждение предназначалось за фактический отказ организации господина Лазарева от участия в электронном аукционе в пользу конкурента. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении от победителя торгов вознаграждения в размере 1,5 млн руб., предназначавшегося депутату. В деле фигурирует ООО «БСТ», принадлежащее депутату и его супруге.

Ранее Аркадий Лазарев сообщал о том, что намеревался продать ООО «БСТ» за 1,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», организация занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами.

Своей вины парламентарий не признает. Следствие считает, что он связан с ОПГ и 22 сентября пытался продать свой автомобиль, чтобы покинуть страну. В суде Аркадий Лазарев заявил, что он не связан с криминалом, не пытался продать машину и считает себя честным человеком. Депутат отметил, что в настоящее время фактически разорен и не имеет денег на содержание семьи и детей. Он подтвердил, что неоднократно пытался продать свою компанию через сайт объявлений. Депутат заявил в суде, что связывает свое уголовное преследование с действиями оппонентов из других коммерческих организаций, в том числе ООО «Атлант-Групп» и его руководителя Андрея Шкильнюка, и считает это провокацией. По его словам, господин Шкильнюк изначально стремился его дискредитировать. Аркадий Лазарев попросил отпустить его из зала суда.

Адвокат Аркадия Лазарева Андрей Соколов поддержал доводы подзащитного и обратил внимание суда на то, что днем ранее депутат на допросе пережил сердечный приступ. Также он попросил смягчить Аркадию Лазареву меру пресечения. Но суд оставил его под арестом на два месяца.

Аркадий Лазарев называет себя «простым общественником, работающим на благо Родины», так он написал на своей странице в «ВКонтакте». Там же активист ОНФ недавно разместил информацию о картельных сговорах в Самарской области, в которых замешан ряд высокопоставленных госслужащих. Депутат заявлял о давлении со стороны недоброжелателей и обещал позже рассказать о провокации в свой адрес.

В прошлом году произошел громкий скандал с участием Аркадия Лазарева. Тогда депутат и общественник устроил перепалку с сотрудником полиции на площади Куйбышева, где была организована фан-зона ЧМ2018. Позже парламентарий пожаловался на акт насилия со стороны стража порядка, опубликовал снимки после избиения. Разбирательство дошло до суда, позже стороны примирились. Депутат принес извинения полиции за понесенные репутационные риски, а правоохранитель извинился за реакцию на административное правонарушение активиста и ­общественника.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин сообщил „Ъ“, что пока рано делать какие-то выводы в отношении арестованного активиста ОНФ. «В данной ситуации предстоит разобраться право­охранительным органам. Официальный комментарий мы предоставим позже»,— заявил господин Нуждин.

Георгий Портнов, Андрей Сазонов