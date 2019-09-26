Посредников признали мошенниками

Как стало известно “Ъ”, в Омске вынесен приговор по уголовному делу о хищениях у регионального НПЗ, которое было возбуждено по заявлению руководителя ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова. Владельцев местной энергетической компании признали виновными в передаче электроэнергии предприятию по завышенным ценам, что нанесло ему многомиллионный ущерб.

Процесс в Советском райсуде шел больше года. В ходе прений сторон для владельцев и руководителей «Евразийской энергетической компании» Александра Карягина и Марии Панферовой, а также бывшего главного энергетика омского НПЗ Юрия Чурсина прокуратура запросила 8, 7 и 8 лет заключения, признав их виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Господин Карягин, находившийся под домашним арестом, на оглашение приговора не приехал, получив 5,5 года заочно. Господа Панферова и Чурсин, которых взяли под стражу в зале суда, были осуждены на 4,5 и 3 года.

Адвокаты осужденных обжалуют приговор после его изучения.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД еще в 2016 году по заявлению главы компании «Газпром нефть» Александра Дюкова. Поводом стали контракты, заключенные в 2009–2011 годах между одним из предприятий «Газпром нефти» — омским НПЗ на поставку электроэнергии. По соглашению ее поставляла МРСК Сибири через посредника — ЗАО ЕЭК.

Господа Карягин и Панферова, считает следствие, с помощью главного энергетика НПЗ ввели в заблуждение руководство завода, убедив его заключить заведомо невыгодный для него агентский договор с ЕЭК.

Через два года на предприятии решили, что переплачивали посреднику. К ЕЭК были поданы иски на 600 и 200 млн руб., но, когда их удовлетворили, ЗАО уже находилось в стадии ликвидации.

В конце 2016 года господ Карягина и Панферову задержали, но суд определил их под домашние аресты. Сами они настаивали, что сделки были предельно прозрачными и никто НПЗ не обманывал. Эту версию подтвердили ряд известных юристов, включая профессора юрфака МГУ, члена научно-консультативного совета при Верховном суде Павла Яни.

Тем не менее ко всем обвиняемым был заявлен гражданский иск на 920 млн руб. Однако судья солидарно взыскал с осужденных только 356 млн руб.

Следует отметить, что доследственную проверку по заявлению господина Дюкова проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД, в том числе подполковник Сергей Астафуров, который затем получил 4,5 года за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в связи с фальсификацией доказательств по другому делу — в отношении владельца и члена совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Сергей Сергеев