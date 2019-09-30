Пристальное внимание

«Огонек» следил за становлением «нового Китая» буквально с первого дня провозглашения КНР.

«Огонек», № 41, 1949 г.

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Провозглашение Народной Республики Китая.Радостные и волнующие дни переживает китайский народ. Он сверг реакционное гоминьдановское правительство, которое изменило давно родине и вступило в заговор с империалистами. Народно-освободительная война в основном выиграна, и большинство народа освобождено.

В связи с предложением центрального народного правительства Китая советское правительство приняло решение — установить дипломатические отношения между Советским Союзом и Народной Республикой Китая

«Огонек», № 45,1949 г.

Фото: Архив журнала "Огонёк"

Новый Китай. Темной краской на карте отмечены освобожденные территории Китая. Заштрихованы территории, освобожденные народно-освободительными войсками Южного Китая и народными партизанскими отрядами

«Огонек», № 45,1949 г.

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

Войска Народно-освободительной армии вступили в Пекин при всеобщем ликовании населения. Сколько радости на лицах пекинских студентов, приветствующих солдат, сражающихся за счастье и свободу китайского народа

«Огонек», № 52, 1949 г.

Фото: Николай Петров / Фотоархив журнала "Огонёк"

Прибытие в Москву председателя центрального народного правительства Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. На снимке Мао Цзэдун, В.М. Молотов, Н.А. Булганин и сопровождающие их лица на Ярославском вокзале.