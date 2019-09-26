ЦБ победил самые короткие займы

Предложенный ЦБ участникам рынка специальный продукт, который был призван заменить самые дорогие и короткие займы, не смог стать им альтернативой. Подавляющее большинство компаний не выдает такие займы из-за низкой прибыльности и высоких рисков невозврата. При этом выдачи коротких займов для микрофинансистов также стали нецелесообразны, а брать большие суммы готовы далеко не все заемщики. В результате, полагают эксперты, граждан оказалась фактически без доступа к заемным средствам.

Как рассказали “Ъ” участники рынка, предложенный регулятором после введения значительных ограничений по ставкам на микрозаймы специальный продукт начали выдавать всего несколько игроков (на 24 сентября в реестре было более 1,9 тыс. действующих МФО). По информации “Ъ”, это одна из крупнейших на рынке МФК MoneyMan, а также МКК «Дом денег» и МКК «Меридиан», МФК «Займиго».

Специальный продукт — это заем на сумму не более 10 тыс. руб. на срок до 15 дней с максимальной переплатой не более 3 тыс. руб. Его МФО было предложено выдавать с начала 2019 года фактически вместо коротких займов до зарплаты, поскольку введенные ограничения по стоимости займов — не более 1 % в день — делают их выдачу для компаний невыгодной.

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, спецпродукт маржинальный, уровень просроченной задолженности по нему ниже, чем по сравнимым категориям займов. «Средний срок займа со специальными условиями составляет девять дней, средняя сумма — 5 тыс. руб.,— уточняет она.— Доля спецпродукта в портфеле повторных займов в моменте составляет около 10%». Получить комментарий других игроков из числа тех, кто ввел в свои линейки новый продукт, “Ъ” не удалось.

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Подавляющее большинство МФО считает спецпродукт нецелесообразным. По словам главы TWINO Ашота Торосяна, компании выдают его только самым надежным заемщикам, которые с абсолютной уверенностью вернут средства, поскольку средний срок займа всего три—пять дней. «Организационные и операционные расходы на выдачу спецпродукта будут соизмеримы с размером допустимой переплаты»,— соглашается глава МФК «Займер» Роман Макаров. Этот продукт долгосрочно не очень интересный, поскольку его нельзя пролонгировать, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По словам директора по рискам группы Eqvanta Алексея Передерия, параметры сильно ограничивают целевую аудиторию: «Это заемщики, которые занимают на одну-две недели и не склонны к увеличению срока. При этом растет количество клиентов, которые под влиянием активного обсуждения законодательства в СМИ ищут лазейки для получения собственной выгоды». При запуске спецпродукта вырастет число заемщиков, злоупотребляющих сроком: максимальная сумма начислений ограничена 30%, при этом период пользования после просрочки может быть бесконечным, поясняет он.

В ЦБ признают, что спецпродукт пока не получил широкого распространения на рынке микрофинансирования: «Участники рынка постепенно изучают потребность потребителей». По словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, большинство крупных PDL-игроков скорее рассматривают переход в длинные займы.

Эксперты отмечают, что в результате части граждан теперь просто негде будет занять денег. По словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, когда регулятор обрезает определенную категорию продуктов, очевидно, что для их постоянных потребителей снижается доступ к денежным средствам. «МФО высокими ставками на короткие займы минимизировали значительные риски их выдачи, с введением ограничений они просто не будут выдавать такие займы из-за убыточности, а предложить заемщику альтернативу фактически не могут,— отмечает он.— При этом определенная часть заемщиков была весьма надежной и перекрывала подобными займами кассовые разрывы».

Светлана Самусева