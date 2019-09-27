Работа по металлу

Государственная дума рассматривает законопроект, предусматривающий распространение на обезличенные металлические счета (ОМС) системы страхования вкладов. Это повысит спрос на данный инструмент инвестиций, уверены эксперты.

Рекомендации застраховать средства на обезличенных металлических счетах Межрегиональный банковский совет (МБС) при Совете Федерации подготовил еще осенью 2018 года. В начале этого года стало известно, что будет подготовлен соответствующий законопроект. Как сообщил председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков, он был внесен в июне 2019 года в Государственную думу группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Евгением Бушминым.

Ведущий юрист компании «Европейская Юридическая Служба» Елена Держиева поясняет, что в случае с обезличенными металлическими счетами клиент не обладает реальным металлом и, воспользовавшись услугой открытия ОМС, он привязывает вложенные деньги к курсу золота. «Это означает, что его доход будет таким же, как если бы он приобрел золото в момент открытия счета, а продал его — в момент закрытия. Наиболее распространены металлические вклады в золото, однако каждому для открытия доступны также счета в серебре, платине и палладии»,— констатирует Елена Держиева.

По словам руководителя аналитического департамента компании «ФинИст» Кати Френкель, обезличенные металлические счета тоже будут в зоне страхования на сумму 1,4 млн рублей. «Сейчас только начало пути формирования закона: впереди четыре рассмотрения изменений в Госдуме, прохождение закона в Совете Федерации и у президента. Если данный документ получит одобрение на всех этапах, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года»,— считает она.

По оценкам директора департамента управления активами компании ERARIUM Group Дениса Лисицына, накопления граждан составляют 6 трлн рублей, объем ОМС оценивается в 100–150 млрд рублей. Сам по себе вклад достаточно привлекателен, так как при открытии вклада ОМС цена металла считается без НДС. При снижении курса рубля золото всегда дорожает, при этом доходность по вкладам ОМС может составить до 60%. По данным Анатолия Аксакова, в настоящее время объем средств граждан на обезличенных металлических счетах составляет лишь 1,6–2,4% от общей величины вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах.

Предлагаемое проектом федерального закона включение обезличенных металлических счетов в систему страхования позволит повысить привлекательность данного инструмента инвестирования для граждан и будет способствовать реализации его потенциала как средства сбережения. Кроме того, принятие и реализация данного закона будет способствовать дедолларизации российской экономики за счет создания альтернативного валютным вкладам инструмента инвестирования. Денис Лисицын считает, что введение страхования вкладов на ОМС предполагает привлечение денежных средств граждан из долларовых активов и тех денежных средств, которые находятся у граждан «под подушкой». «Сейчас население боится инвестировать в валюте, в связи с чем спрос на рублевые вклады вырос. Для поддержания стабильности рубля инвестиции в ОМС рассматриваются как альтернатива валютным вкладам, а также приведут к увеличению ресурсной базы банковской системы за счет снижения доли неорганизованных сбережений граждан, хранящихся в форме наличных денежных средств, и использования их для кредитования экономики. Со временем данные условия повысят спрос на обезличенные металлические счета, даже с точки зрения диверсификации вкладчики могут распределять сумму инвестиций в два потока — в рублевые вклады и в ОМС»,— полагает Катя Френкель.

Руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман отмечает, что внесение в Госдуму законопроекта о распространении ССВ на ОМС в июне этого года символично совпало со взлетом мировых цен на золото выше пятилетнего максимума и психологического уровня $1400 за унцию. «Только за неполный текущий месяц оно подорожало более чем на 7%, что превышает доходность денежных банковских вкладов за год. Такие события заставляют вновь оценить перспективы ОМС. Подведение их под систему страхования призвано убрать некую несправедливую "дискриминацию", что даст возможность вкладчикам для большей диверсификации инструментов сбережений, дальнейшей дедолларизации вкладов. Для ОМС практически снимаются риски банкротства и отзыва лицензии банков»,— считает Марк Гойхман.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев обращает внимание, что на обезличенных металлических счетах учитываются не денежные средства вкладчиков, а приобретенные клиентами банков драгоценные металлы, измеряемые в определенных весовых единицах — как правило, в граммах. «В итоге получился своеобразный казус: активы вкладчика, номинированные в рублях или иностранной валюте, были защищены от рисков банкротства кредитного учреждения, а активы, выраженные в драгоценных металлах, — нет. Притом что с точки зрения вкладчика и то, и другое является его собственностью, размещенной в банке, и по логике должно быть защищено в равной степени. Из-за этого россияне открывали обезличенные металлические счета (ОМС) исключительно в кредитных учреждениях с максимально высоким уровнем надежности, понимая, что Сбербанк, ВТБ и иные банки-гиганты с государственным участием разориться не могут»,— рассказывает Алексей Коренев. По его словам, на рынке создались неравные условия конкуренции для крупных и мелких банков. В случае если система страхования вкладов будет распространяться и на обезличенные металлические счета, этот перекос будет устранен, а вложения граждан в металлические счета получат такие же гарантии защиты, как и обычные банковские депозиты. «Правда, существуют незначительные риски того, что из-за необходимости делать отчисления в Фонд страхования вкладов по ОМС кредитные учреждения поднимут расценки на открытие и ведение обезличенных металлических счетов, но вряд ли удорожание будет значительным»,— прогнозирует аналитик.

О том, что банки могут попытаться переложить свои новые расходы на вкладчиков за счет дополнительных комиссий по ОМС, говорит и Марк Гойхман. «Кроме того, остаются и иные их недостатки. Отсутствие процентов по данным вкладам, риски обесценивания самого базового актива — драгоценного металла и прочие. Одним словом, перефразируя известное выражение, "не все то блестит, что золото"»,— рассуждает он, подчеркивая, что в целом начинание полезно, а воспользоваться им или нет, в случае принятия законопроекта, должен решать сам вкладчик.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов не уверен, что законопроект, который внесен группой сенаторов, о включении в систему страхования вкладов обезличенных металлических счетов найдет поддержку в Центробанке РФ. Вклады населения в драгоценные металлы через ОМС являются видом инвестиционной деятельности. «По этой логике тогда в систему страхования вкладов можно включить и вклады граждан в облигации, в акции, так как это тоже дедолларизация и еще поддержка российских компаний»,— рассуждает Олег Богданов.

Арина Макарова